Leopoldstadt: Präsentation „Vom Entdecken der Welt“

Michael Schottenberg liest am 7. Juni: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Der bekannte Wiener Regisseur, Schauspieler, Autor und Reisende Michael Schottenberg stellt am Mittwoch, 7. Juni, ab 18.30 Uhr, im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) sein neues Buch „Vom Entdecken der Welt“ vor. In dem Band aus dem Verlag „Amalthea“ beschreibt der Globetrotter verschiedene Erlebnisse in der Ferne und informiert über seine Reise-Rückblicke in der TV-Sendung „Studio 2“. Der Zutritt zur Buch-Präsentation ist kostenlos. Spenden für das Museum werden angenommen. Auskünfte gibt der ehrenamtlich arbeitende Museumsleiter, Georg Friedler, unter der Telefonnummer 0664/382 34 40 und via E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

Die Publikation „Vom Entdecken der Welt“ (ISBN-13: 978-3-99050-247-1) hat einen Umfang von 256 Seiten und enthält Texte und Bildmaterial. Das Druckwerk kostet 28 Euro. Information im Internet: https://amalthea.at/.

