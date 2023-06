„Regionssporttage“ sollen auf Sport- und Bewegungsangebote in Niederösterreich aufmerksam machen

LH-Stv. Landbauer: Attraktive Plattform für regionale Vereine, um Sportangebot zu präsentieren und die Jungen für Sport zu begeistern

St.Pölten (OTS) - Niederösterreichs Sportlandschaft umfasst derzeit rund 3.500 Sportvereine sowie zirka 6.600 Sportanlagen, die ein vielfältiges Sport- und Bewegungsangebot für Jung und Alt bieten. Trotz der unzähligen Möglichkeiten wissen aber oftmals vor allem Kinder und Jugendliche nicht ausreichend über das vielfältige Angebot in ihrer unmittelbaren Umgebung Bescheid und können die Angebote nicht nutzen. Das Land Niederösterreich hat deshalb beschlossen, künftig zahlreiche Regionssporttage zu unterstützen, bei denen sämtliche Vereine einer Region eine Plattform erhalten, um ihr Sport-und Bewegungsangebot zu präsentieren sowie insbesondere Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern.

„In Niederösterreich macht jeder vierte 15- bis 16-Jährige keinen Sport! Wir wollen unsere Kinder ganz im Sinne der Sportstrategie 2025 möglichst frühzeitig für den Sport gewinnen und diesem generellen Bewegungsmangel mit der Initiierung der Regionssporttage entgegenwirken. Zahlreiche regionale Vereine sollen eine attraktive Plattform erhalten, um ihr Sportangebot zu präsentieren und die jungen Generationen so nachhaltig für den Sport zu begeistern“, zeigt sich LH-Stellvertreter Udo Landbauer von dem Projekt überzeugt.

In den kommenden Monaten sind vorerst acht Regionssporttage geplant, die mit Unterstützung des Landes Niederösterreich von Gemeinden gemeinsam mit den Sportvereinen organisiert werden. Der erfolgreiche Startschuss zur Projektserie ist am vergangenen Freitag beim Tag des Sports in Ybbs an der Donau erfolgt. Rund 500 Sportbegeisterte waren im Freizeitzentrum in Ybbs mit dabei und konnten sich von der sportlichen Vielfalt der weit über zwanzig teilnehmenden Sportvereine sowie deren Mitmach-Stationen erfreuen.

Bei jedem Regionssporttag gibt es neben den vielfältigen Vereinsangeboten und Mitmach-Stationen auch eine Verlosung mit tollen Preisen. Zudem wird bei jedem Event mindestens ein niederösterreichischer Sportstar oder Profiverein zu Gast sein. Chiara Halama, Senad Grosic, Jennifer Wendt sowie Marc Digruber haben sich bereits als Gäste angekündigt und werden für Spiele, Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen.

Die Regionssporttage machen in ganz Niederösterreich Station. In den kommenden zwei Wochen geht es in Wiener Neustadt (10. Juni) und Mistelbach (17. Juni) weiter. Im Sommer werden Sportangebote in St. Valentin (01. Juli), Hollabrunn (25. August) und Biberbach (27. August) vorgestellt. Im September finden abschließend in Rabenstein (16. September) und Perchtoldsdorf (17. September) regionale Tage des Sports statt.

Weitere Informationen: SPORTLAND Niederösterreich, Patrick Pfaller, Tel.: +43 2742 9000 19876 / +43 676 812 19876, patrick.pfaller @ noe.co.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse