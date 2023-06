„Martin Listabarth Trio“ zum Release des Albums „Postcards“ am 13.6. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Zum Release des ersten gemeinsamen Albums „Postcards“ ist Jazz-Pianist Martin Listabarth gemeinsam mit seinen langjährigen musikalischen Weggefährten Gidi Kalchhauser (Kontrabass) und Alex Riepl (Schlagzeug) im ORF RadioKulturhaus live zu erleben: am Dienstag, den 13. Juni (19.30 Uhr).

Live sind die drei Musiker Martin Listabarth, Gidi Kalchhauser und Alex Riepl bereits seit einigen Jahren ein eingespieltes Team, nun haben sie sich erstmals in dieser Konstellation ins Studio begeben und das Album „Postcards“ aufgenommen. Das Ergebnis sind sieben Songs voll ansteckender Entdeckungsfreude, die von so unterschiedlichen Orten wie einer Metrostation in Madrid, dem mitternächtlichen Istanbul oder einem Friedhof in Paris inspiriert sind. Listabarths Kompositionen sind stimmungsvolle Momentaufnahmen, die in prägnanter Form von diesen Orten erzählen, eine bestimmte Atmosphäre transportieren und die Fantasie beflügeln. Die Musik des Trios ist im Modern Jazz verwurzelt, lässt jedoch auch Einflüsse aus Pop und Klassik zu. Der Eintritt für das Konzert am Dienstag, den 13. Juni (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal beträgt EUR 20,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

