Traumreisen zum Ferienstart als Reiselektüre im Lustigen Taschenbuch (FOTO)

Berlin (ots) - Mit einem thematischen Doppel zieht es ganz Entenhausen in Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) "Sommer Nr. 13" und LTB "Traumreise" unaufhaltsam in die lang ersehnten Ferien. Ab dem 19. und 20. Juni kann in die abenteuerlichen Urlaubsreisen von Donald, Micky und Co. abgetaucht werden. Ob am Strand, in der Hängematte oder auf Balkonien, für alle Lese-Hungrigen ist jede Menge Lesestoff dabei.

Insgesamt 27 Geschichten bieten auf über 500 Seiten die perfekte Menge als Reiselektüre und ein oder zwei LTB passen doch immer gut ins Handgepäck. Im LTB Sommer hat Daisy die Koffer gepackt und freut sich auf zehn gemeinsame ruhige Tage mit ihrem Donald Duck in den Bergen. Doch aus der trauten Zeit zu zweit wird nichts. Onkel Dagobert schickt einen Begleiter mit auf die Reise: Plüschpinguin Pipo. Daisy und Donald sollen das Kuscheltier vor ein paar malerischen Hintergründen ablichten und die Fotos auf die Plattform Duckstagram stellen. Eigentlich ein angenehmer Ferienjob, aber Donald wäre nicht Donald, hätte er nicht jede Menge Pech im Gepäck ...

Auch im LTB 573 "Traumreise" zieht Donald Duck die Missgeschicke magisch an sich. Als Kapitän verkleidet schleicht er sich auf den Duck'schen Hochseekreuzer, um nach Tiki-Tok zu gelangen, dem derzeit das beliebte Südseeparadies bei den Entenhausenern. Doch Donald hat sich die falsche Uniform geschnappt und läuft als Steward an Bord herum. Die Sonderwünsche der Passagiere halten ihn auf Trab und gehen ihm mächtig auf die Nerven ...

Der Comicspaß im LTB Sommer 13 (EUR 8,99) erscheint ab dem 19.06. im Handel und das LTB 573 "Traumreise" (EUR 7,99) ab dem 20.06.2023. Beide LTB sind auch im Egmont Shop unter www.egmont-shop.de erhältlich.

Für Interviews mit unserem LTB-Experten-Team, Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Rückfragen & Kontakt:

Anja Adam

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

i.A. Egmont Ehapa Media GmbH

Egmont Verlagsgesellschaften mbH

Mobil: +49 (0)16097416569

E-Mail: a.adam @ egmont.de