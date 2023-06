QUEER MOMENTS feiert mit dem 1. QUEER BALL im Schloss Neugebäude einen fulminanten Einstieg in den Pride-Monat Juni

Am 3. Juni 2023 fand im Schloss Neugebäude der erste QUEER BALL statt. Mehr als 400 Gäste setzten damit ein weithin sichtbares Zeichen für mehr gesellschaftliche Toleranz.

Wir wollten mit diesem Ball ein sichtbares Zeichen für gesellschaftliche Toleranz setzen und es ist uns auf überzeugende Art und Weise gelungen. Ich freue mich, dass wir mit unserem öffentlichen Diskurs so viele Menschen erreichen und sensibilisieren konnten und dass wir gemeinsam für Respekt, Toleranz und Akzeptanz feiern konnten. Ortrun Gauper, Organisatorin des QUEER BALL im Schloss Neugebäude 1/5

Der QUEER BALL im Schloss Neugebäude ist ein weiteres gesellschaftliches Highlight in Simmering, das auf eindrucksvolle Weise bestätigt, dass Simmering ein liberaler und weltoffener Bezirk ist, in dem kein Platz für Intoleranz, Vorurteile und Ausgrenzung ist. Simmering ist für alle da und wir wollen, dass sich alle Menschen bei uns willkommen fühlen und ein lebenswertes Zuhause finden können Thomas Steinhart, Bezirksvorsteher Simmering 2/5

Mit QUEER MOMENTS verbindet uns und die Marke VELO die Leidenschaft, einzigartige Erlebnisse für Nikotinkonsument:innen zu schaffen für eine Gesellschaft, in der es keine Barrieren gibt, sondern Chancen und die geprägt ist von Toleranz und Akzeptanz. Ich wünsche der Initiative viel Erfolg im Engagement für eine offene, tolerante und aufgeklärte Gesellschaft, in der jede und jeder so leben kann, wie er und sie will Jochen Hiller, General Manager von BAT Austria und Kooperationspartner von QUEER MOMENTS 3/5

Ich gratuliere der Initiative QUEER MOMENTS zu diesem großartigen Erfolg und freue mich, dass wir einen wertvollen Beitrag dazu leisten konnten. Die Stadt Wien hat mit dem QUEER BALL im Schloss Neugebäude ein einzigartiges Event-Highlight dazu bekommen, das die liberale, tolerante und weltoffene Vorreiterrolle dieser lebenswerten Metropole weithin sichtbar macht Martin Lenikus, Unternehmer und Sponsor des Sparkling Queer Frizzante 4/5

Ich möchte mich bei all jenen Menschen sehr herzlich bedanken, die zu diesem großartigen Erfolg beigetragen haben. Mein spezieller Dank gilt unseren Sponsoren AGGURAT Communications Advisors, BearingPoint, BlitzBlank, Huma Eleven, WKO Die Friseure, E.W.S.COM, EIVIE Vodka, KraftKinz, Laback Law, Pantharei Corporate Advisors, REWE Group, Crownd Estates, Zahnärzte am Belvedere, Velo, Bioweingut Lenikus und Roman Scharf Ortrun Gauper, Organisatorin des QUEER BALL im Schloss Neugebäude 5/5

Wien (OTS) - Pünktlich um 18.30 Uhr fuhren gestern Abend Candy Licious und ihre Drag-Freund:innen CHI CHI Gonzalez, Sarah Tonina, Nikita Ferreira, Melinda La Reina D’Mir, Luna Lu, Catrice Libertiy, Charlott en Burger, Lana, Valentina Fox, Natascha Twift, Steva Diva in einer Kutsche vor dem Schloss Neugebäude vor und eröffneten damit den ersten QUEER BALL im Schloss Neugebäude. Beim anschließenden VIP-Empfang im Ehrenhof des Schlosses erlebten mehr als 150 prominente Vertreter:innen aus Kunst, Kultur, Politik und Wirtschaft – darunter der Wiener Landtagspräsident Ernst Woller mit seiner Gattin Monika Erb, Geschäftsführerin von BasisKultur Wien – eine einzigartige Barock-Modeschau der Modeschule Herbststraße unter der Leitung von Modedesigner LA HONG. Für das historische Styling der Models zeichnete Regina Tichy verantwortlich, die bereits für zahlreiche internationale Film- und Fernseproduktionen gearbeitet hat. Passend zum Anlass wurde ein Sparkling Queer Frizzante vom Bioweingut Lenikus serviert – eine Sonderedition, die in Kooperation mit der Initiative QUEER MOMENTS entwickelt wurde.

Die Einstimmung auf den Abend-Event erfolgte mit einem DRAG goes CLASSIC-Auftritt von CHI CHI Gonzalez. Beim anschließenden QUEER BALL feierten mehr als 400 Gäste bei herrlichem Wetter ihren persönlichen Sommernachtstraum. Musikalisch begleitet wurden sie vom Wiener Royal Orchester unter der Leitung von Michael Hudak, von Sigma Jazz, Michael Pobisch sowie DJ El Duchy. Für die besonderen Highlights des Abends zeichneten die Frauentanzgruppe Resis.danse von Karin Erhart sowie die Akrobatik Rock´n`Roll-Truppe New Rock Generation verantwortlich. Das passende Ambiente inszenierten die Bilder von Malerin Jasmin Dobrobsky und die Steinskulpturen von Wolfgang Daldrup.

Ballorganisatorin Ortrun Gauper war überwältigt von der unglaublichen positiven Ressonanz auf den ersten QUEER BALL im Schloss Neugebäude: „ Wir wollten mit diesem Ball ein sichtbares Zeichen für gesellschaftliche Toleranz setzen und es ist uns auf überzeugende Art und Weise gelungen. Ich freue mich, dass wir mit unserem öffentlichen Diskurs so viele Menschen erreichen und sensibilisieren konnten und dass wir gemeinsam für Respekt, Toleranz und Akzeptanz feiern konnten. “

Simmering unterstützt den öffentlichen Diskurs und tritt für Toleranz und Inklusion ein

Thomas Steinhart, Bezirksvorsteher von Simmering, freut sich über die gelungene Veranstaltung und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit QUEER MOMENTS: „ Der QUEER BALL im Schloss Neugebäude ist ein weiteres gesellschaftliches Highlight in Simmering, das auf eindrucksvolle Weise bestätigt, dass Simmering ein liberaler und weltoffener Bezirk ist, in dem kein Platz für Intoleranz, Vorurteile und Ausgrenzung ist. Simmering ist für alle da und wir wollen, dass sich alle Menschen bei uns willkommen fühlen und ein lebenswertes Zuhause finden können ."

Proud Partner VELO

Auch Jochen Hiller, General Manager von BAT Austria und Kooperationspartner der QUEER MOMENTS Eventreihe mit VELO Nikotin Pouches, freut sich über den gemeinsamen Erfolg: „ Mit QUEER MOMENTS verbindet uns und die Marke VELO die Leidenschaft, einzigartige Erlebnisse für Nikotinkonsument:innen zu schaffen für eine Gesellschaft, in der es keine Barrieren gibt, sondern Chancen und die geprägt ist von Toleranz und Akzeptanz. Ich wünsche der Initiative viel Erfolg im Engagement für eine offene, tolerante und aufgeklärte Gesellschaft, in der jede und jeder so leben kann, wie er und sie will .“

Sparkling Queer Frizzante by Bioweingut Lenikus

Martin Lenikus, Unternehmer und Sponsor des Sparkling Queer Frizzante: „ Ich gratuliere der Initiative QUEER MOMENTS zu diesem großartigen Erfolg und freue mich, dass wir einen wertvollen Beitrag dazu leisten konnten. Die Stadt Wien hat mit dem QUEER BALL im Schloss Neugebäude ein einzigartiges Event-Highlight dazu bekommen, das die liberale, tolerante und weltoffene Vorreiterrolle dieser lebenswerten Metropole weithin sichtbar macht .“

Ortrun Gauper: „ Ich möchte mich bei all jenen Menschen sehr herzlich bedanken, die zu diesem großartigen Erfolg beigetragen haben. Mein spezieller Dank gilt unseren Sponsoren AGGURAT Communications Advisors, BearingPoint, BlitzBlank, Huma Eleven, WKO Die Friseure, E.W.S.COM, EIVIE Vodka, KraftKinz, Laback Law, Pantharei Corporate Advisors, REWE Group, Crownd Estates, Zahnärzte am Belvedere, Velo, Bioweingut Lenikus und Roman Scharf .“

QUEER MOMENTS Eventreihe lädt zum gesellschaftlichen Diskurs ein

Unter dem Dach von „QUEER MOMENTS“ haben 2022 bereits mehrere vielbeachtete Events in Simmering stattgefunden, die Menschen generationenübergreifend und über alle Bezirksgrenzen hinweg zum gesellschaftlichen Diskurs eingeladen haben. Glanzvoller Abschluss war die QUEER NIGHT im Schloss Neugebäude, die am 25. Juni 2022 erstmals stattgefunden hat. Neben inklusiven Events wie dem QUEER BALL stehen unter dem Titel „Queer Dance im Wiener Gemeindebau“ auch Tanzveranstaltungen in den Wiener Randbezirken, medienwirksame Kunstfotoausstellungen und vielbeachtete Sensibilisierungsmaßnahmen auf dem Programm. Damit will die Initiative auf unsichtbare gesellschaftliche Barrieren in unserer Gesellschaft hinweisen und ein neues Verständnis für ein wertschätzendes Miteinander schaffen.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf https://www.queermoments.com/

Verein Queer Dance im Gemeindebau

Queer Dance im Gemeindebau ist ein gemeinnütziger und überparteilicher Verein, der sich durch die Organisation von queeren Tanzveranstaltungen in Simmeringer Gemeindebauten überregional einen Namen gemacht hat. Ziel der Vereinsgründer war es, unsichtbare gesellschaftliche Barrieren durch gemeinsame Freizeitaktivitäten abzubauen und damit zu einem liberalen, weltoffenen Miteinander beizutragen.

Über VELO

VELO ist ein modernes, weißes, tabakfreies Nikotinprodukt zum oralen Gebrauch und ist in unterschiedlichen Nikotinstärken und Geschmacksrichtungen verfügbar. Die Nicotine Pouches bieten erwachsenen Raucherinnen und Rauchern und Nikotinkonsumentinnen – und konsumenten die Möglichkeit, Nikotin mit einem deutlich geringeren Risiko als bei Zigaretten zu konsumieren*. Ohne Tabak, ohne Verbrennung, ohne Rauch, enthalten sie 99% weniger Schadstoffe als eine Zigarette**. www.velo.com

*Auf Basis belastbarer Erkenntnisse und der Annahme, dass das Zigarettenrauchen vollständig aufgegeben wurde. Diese Produkte machen abhängig und sind nicht risikofrei.

** Dieses Produkt ist nicht risikofrei und enthält Nikotin, eine abhängig machende Substanz. Vergleich basierend auf einer Bewertung von Zigarettenrauch (d. h. einer wissenschaftlichen Standard-Referenz-Zigarette mit ca. 9 mg Teer) und Inhaltsstoffen, die während der Verwendung eines VELO-Beutels freigesetzt werden, in Bezugnahme auf die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation zur Reduzierung der Mengen von 9 schädlichen Inhaltsstoffen im Zigarettenrauch.​

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl | E.W.S.COM

Mobil: 0676/6357399

Mail: wolfbauer-schinnerl @ ewscom.at