ÖAMTC: Langes Wochenende, Rückreiseverkehr Richtung Bayern

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende erwartet viele durch den Fronleichnams-Feiertag am Donnerstag ein verlängertes Wochenende. Der ÖAMTC prognostiziert lebhaften Ausflugs- und Reiseverkehr und abschnittweise Staus.

Am Mittwoch werden am Nachmittag und Abend vor dem Feiertag viele Reisende in den Kurzurlaub starten. Auf den Ausfallstraßen aus den Städten muss daher mit dichtem Verkehr und Staus gerechnet werden, so der Club. Am Freitag werden speziell ab den frühen Nachmittagsstunden noch etliche in Richtung Naherholungsgebiete oder in den Kurzurlaub aufbrechen. Bei Schönwetter wird es auch im Salzkammergut, rund um die Kärtner Seen und in der Wachau nur langsam vorangehen. Auch auf der Anreise zum Nova Rock Festival und zum Erzbergrodeo wird dichter Kolonnenverkehr erwartet.

Am Wochenende selbst wird sich laut ÖAMTC neben der Rückfahrt der Kurzurlauber:innen vor allem der Reiseverkehr auf den Transitrouten von der Adria kommend über Österreich Richtung Deutschland bemerkbar machen. In Bayern und Baden-Württemberg enden ja die zweiwöchigen Pfingstferien.

Mit Staus ist zeit- und abschnittsweise vor allem auf folgenden Strecken zu rechnen:

A1, West Autobahn Grenzstelle Walserberg

A4, Ost Autobahn, Baustelle Bruck an der Leitha-Ost - Knoten Bruckneudorf, Nickelsdorf

A8, Innkreis Autobahn, Grenzstelle Suben

A9, Pyhrn Autobahn, Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, die Baustellenbereiche St. Pankraz – Windischgarsten und Inzersdorf – Klaus, sowie Treglwang und Rottenmann, Grenzstelle Spielfeld

A10, Tauern Autobahn speziell im Raum Salzburg und Tunnelgruppe Werfen

A11, Karawanken Autobahn, vor dem Karawankentunnel

A12, Inntal Autobahn, Grenzstelle Kufstein, Gegenverkehrsbereich Wörgl, Großraum Innsbruck

A13, Brenner Autobahn, Bereich Innsbruck, Mautstelle Schönberg, Baustelle Luegbrücke

A22 (Italien), Brenner Autobahn, Mautstelle Sterzing

B179, Fernpass Straße, zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

An den Grenzen kann es vor dem Karawankentunnel (A11), Spielfeld (A9) und Nickelsdorf (A4) bei der Einreise sowie am Walserberg (A1) und bei Kufstein/Kiefersfelden (A12) bei der Ausreise immer wieder zu Wartezeiten kommen.

NOVA ROCK Festival 2023

Auch heuer verspricht das Nova Rock Festival im burgenländischen Nickelsdorf wieder einen fulminanten Auftakt der Festivalsaison. Das Großevent findet von Mittwoch, 07. Juni bis Samstag, 10. Juni statt. Es werden an die 200.000 Besucher:innen erwartet.

Der ÖAMTC ist nunmehr zum 17. Mal mit einem mobilen Pannenstützpunkt vor Ort, um im Fall der Fälle rasch Hilfe leisten zu können. Die Ost Autobahn (A4) ist die direkte Zufahrt zum Festivalgelände, bei der Abfahrt Nickelsdorf gelangt man zu den Pannonia Fields. Sollte der Andrang sehr groß sein, wird bei Bedarf über die Autobahnabfahrt Mönchhof umgeleitet. Staus sollten bei der Hin- und Rückreise mit einkalkuliert werden, so der Club. Achtung, bei Bruck an der Leitha Ost (A4) gibt es einen Gegenverkehrsbereich.

Fahrverbote auf Landesstraßen in Tirol

Für die Bezirke Innsbruck, Innsbruck Land, Kufstein und Reutte sind auf mehreren Landesstraßen Fahrverbote für Durchreisende am Donnerstag, 08. Juni sowie Samstag, 10. Juni und Sonntag, 11. Juni von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr in Kraft. Damit soll verhindert werden, dass Ortsdurchfahrten im Falle von langen Staus auf den Transitrouten wegen Ausweichverkehrs blockiert werden. Die Maßnahmen gelten auch für Motorräder, informiert der ÖAMTC.

Publikumsmagnet Erzbergrodeo

Vom 08. bis 11. Juni findet im steirischen Eisenerz das Erzbergrodeo statt. Bei der Zufahrt von der Eisen Straße (B115) beim Schaubergwerk ist nach Angaben des ÖAMTC mit Staus zu rechnen. Für die Anreise sollte in jedem Fall ein ausreichend großes Zeitpolster einplant werden. Zur Beeinträchtigung des Verkehrsflusses kann es in den Baustellenbereichen auf der Pyhrn Autobahn (A9) zwischen Inzersdorf -Klaus und St. Pankraz - Windischgarsten in Oberösterreich, sowie zwischen dem Knoten Peggau-Deutschfeistritz und Übelbach in der Steiermark kommen. Zudem ist rund um den Knoten St. Michael mit Verzögerungen zu rechnen. Im Veranstaltungsbereich werden die Besucher:innen nach Lösen des Parktickets zu den Stellflächen geführt, wo Shuttle-Busse bereitstehen.

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der App des Clubs: www.oeamtc.at/apps

