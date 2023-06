Arbeiten an Landesstraße L 7085 in Krems im Bereich „Goldberg“ beginnen

Offizieller Baustart mit LH-Stellvertreter Landbauer

St. Pölten (OTS) - LH-Stellvertreter Udo Landbauer hat kürzlich den offiziellen Baustart für die Fahrbahnsanierung in Krems im Bereich „Goldberg“ im Zuge der Landesstraße L 7085 zwischen Donau-Universität Krems und dem Steigenberger Hotel vorgenommen. Die Arbeiten führt die Firma Pittel+Brausewetter aus Herzogenburg in einer Bauzeit von drei Tagen durch. Weitere Arbeiten in diesem Bereich werden von der Straßenmeisterei Krems in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region bis Ende Juni ausgeführt. Die Kosten belaufen sich auf rund 50.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Bedingt durch die aufgetretenen Fahrbahnunebenheiten entspricht die Fahrbahn der Landesstraße L 7085 im Bereich Krems „Goldberg“ zwischen Donau-Universität Krems und Steigenberger Hotel zuletzt nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen. Auf einer Fläche von rund 1.950 Quadratmetern wird nun der bestehende Fahrbahnbelag der L 7085 abgefräst und neu aufgebracht. Die bestehende Fahrbahnbreite wird beibehalten.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

