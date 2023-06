REMINDER-AVISO: Hanke/Gáal/Czernohorszky/Strebl: Raus aus Gas – Wien Energie legt in vier Pioniergebieten los

Wien (OTS) - Wien Energie wird in den kommenden Jahren kräftig in den Fernwärmeausbau investieren. Um die Planungen zu Raus aus Gas möglichst effizient zu gestalten, wurden jetzt vier Pioniergebiete in der Stadt ausgewählt. Ziel ist es, hier so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln, um den weiteren Ausbauprozess und die Umstellung von Gas auf alternative Heizsysteme in der gesamten Stadt zügig voranzutreiben. Zur Vorstellung der Pläne laden wir Medienvertreter*innen herzlich ein.

Datum: Mittwoch, 07.06.2023

Beginn: 9.00 Uhr

Ort: Wien Energie Spittelau, Eingang Service Treff, Spittelauer Lände 45, 1090 Wien

Teilnehmer*innen:

Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke





Kathrin Gáal, Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen





Jürgen Czernohorszky, Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal





, Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal Michael Strebl, Vorsitzender der Geschäftsführung von Wien Energie

