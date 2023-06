"FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™"

Die diesjährige FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ verspricht die meistbeachtete Ausgabe des Wettbewerbs in seiner Geschichte zu werden, unter anderem weil 32 Teams vor der atemberaubenden Kulisse Australiens und Neuseelands antreten. Acht Nationen geben hier ihr Debut und die besten Fußballerinnen der Welt fordern die amtierenden Titelverteidiger aus den USA heraus. Viele Faktoren machen dieses Event besonders – einer davon ist die begleitende Panini-Stickerkollektion.

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ Stickerkollektion ist die bisher umfangreichste Kollektion zu diesem Wettbewerb. Damit spiegelt sie die steigende Bedeutung wider, die diesem Ereignis international zuteilwird. Dieses Jahr beinhaltet das Album 80 Seiten und bietet Platz für 580 Aufkleber. Alle teilnehmenden Teams werden durch ihr offizielles Trikot, das Verbandswappen sowie ihren Kader mit 16 Spielerinnen repräsentiert. Jeder Nation sind zwei Albumseiten gewidmet, auf denen Fans mehr über die Qualifikationswege, den Spielplan, sowie die bisherigen Erfolge in der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ erfahren.

Im Abschnitt "Beyond Greatness™", benannt nach dem offiziellen Slogan des Wettbewerbs, geben einzelne Spielerinnen auf 32 Aufkleber Einblick in ihre inspirierenden Geschichten. Darüber hinaus enthält die Kollektion Aufkleber mit dem Logo des Turniers, dem Pokal, dem Maskottchen und dem offiziellen Ball. Zudem befinden sich im Album Informationen über die Austragungsorte und Stadien sowie ein persönliches Grußwort von Gianni Infantino.

Erstmals ist auch eine digitale Version des Stickeralbums verfügbar. Mittels Promo-Codes, die in den Einzeltüten zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™-Stickerkollektion zu finden sind, lassen sich spezielle Inhalte in der Panini-Album-App freischalten. Dort können 11 Spielerinnen aus jedem der 32 Teams gesammelt werden. Scannt man die Coca-Cola und Coce-Zero-Labels, kann man zusätzlich 14 spezielle Team-Believers-Aufkleber von Coca-Cola finden.

Hermann Paul, Geschäftsführer der Panini Verlags GmbH: "Wir freuen uns, diese Stickerkollektion zu starten, die voller Besonderheiten ist. Wir sind sicher, dass sie die Begeisterung für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft nicht nur während der Vorbereitung auf das Turnier, sondern auch währenddessen und darüber hinaus entfachen wird!"

