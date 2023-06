APA bietet erneut Faktencheck-Trainings für Journalistinnen und Journalisten

Wien (OTS) - Kostenlose Workshops zu digitaler Recherche, Verifikation und Fact Checking – Umfassende Basisschulungen sowie vertiefende Trainings – Schwerpunkte u.a. Künstliche Intelligenz und KI-generierte Bilder

Wie recherchiere ich effektiv auf TikTok und Telegram? Welche Faktoren sind beim Verifizieren von Bildern und Videos zu beachten? Welche Hinweise können aktuell KI-generierte Bilder überführen? Diese und zahlreiche weitere Fragen beantworten Faktencheck-Profis der APA – Austria Presse Agentur und der dpa – Deutsche Presse-Agentur im Zuge spezifischer Trainings für Medien.

Die Schulungen des APA-Faktencheck in Kooperation mit der dpa gehen damit seit 2021 in ihre dritte Runde, unterstützt wird das Schulungs-Projekt durch die Google News Initiative. Journalistinnen und Journalisten der österreichischen Medienbranche können dabei kostenlos umfassende Basisschulungen besuchen, auch Vertiefungsschulungen für einen Deep Dive zu einzelnen Themen stehen auf dem Programm. Die Profis der beiden Nachrichtenagenturen geben Einblick in ihre Tools und Arbeitstechniken. Künstliche Intelligenz und das Überführen von KI-generierten Bildern bilden aufgrund der aktuellen Entwicklungen einen der Schwerpunkte.

„Desinformation und Fake News im journalistischen Alltag zu finden, zu überprüfen und aufzudecken, benötigt kontinuierlich den Aufbau neuer Skills“, so APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger. „Gerade im Zuge polarisierter gesellschaftlicher und politischer Debatten liefert professionelles Fact Checking ein demokratiepolitisch dringend notwendiges Gegengewicht. Dieses stärken wir durch das Teilen unseres Know-hows sowie durch gezielte Vernetzung im Sinne eines vertrauenswürdigen Qualitätsjournalismus.“

Die APA selbst verfügt seit Februar 2020 über ein eigenes Faktencheck-Team, ist Mitglied des International Fact Checking Network (IFCN) und Teil des German-Austrian Digital Media Observatory (GADMO), des größten Zusammenschlusses von Faktencheck-Organisationen und Forschungsteams gegen Desinformation in Deutschland und Österreich. Sämtliche APA-Faktenchecks werden auf www.apa.at/faktencheck sowie auf Twitter (@APA_Faktencheck) veröffentlicht.



„Dem Thema Falschinformation begegnet man am besten in Teamarbeit. Ständiger Austausch über aktuelle Entwicklungen ist essenziell, da sich gerade in diesem Bereich permanent Neuerungen auftun“, so Florian Schmidt, Verification Officer der APA, der die Workshops gemeinsam mit Recherchetrainer Jan Ludwig (dpa) leitet.

Die Teilnahme an den kostenlosen Schulungen ist für Journalistinnen und Journalisten aller Medien, die Kunden der APA sind, möglich. Weitere Informationen: faktencheck@apa.at.

Für die zweitägige Basisschulung stehen zwei Termine im Oktober 2023 zur Auswahl. Darüber hinaus werden ab Juni zweistündige Vertiefungsschulungen angeboten. Dieses Angebot wird vor allem Teilnehmenden der Basisschulungen empfohlen, steht aber auch weiteren interessierten Journalist:innen offen.



Termine:

Faktencheck-Basisschulungen:

2. & 3. Oktober (Präsenz) oder 9. & 10. Oktober (online)

jeweils 9:00 – 16:00 Uhr

Themen: Foto-Rückwärtssuche, Internet-Archive, Geolocation, Suchoperatoren, KI-Bilder, Account-Verifikation, Plattform-Tools etc.



Vertiefungsschulung Überführung KI-Bilder:

14. Juni oder 19. Oktober (online)

jeweils 15:00 - 17:00 Uhr



Vertiefungsschulung Telegram-Recherche:

13. Juni oder 17. Oktober (online)

jeweils 15:00 – 17:00 Uhr



Vertiefungsschulung TikTok- & Instagram-Recherche:

18. Oktober (online)

jeweils 15:00 – 17:00 Uhr





Weitere Informationen: faktencheck@apa.at

