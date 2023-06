Vermarktungsstart bei Aurelie Immobilien: Projekt „Peter Berner“ bietet hochwertiges Wohnen in Floridsdorf

Unweit von Stammersdorf: In der Peter-Berner-Straße 4 stehen 22 attraktive Neubauwohnungen zum Verkauf

Wien (OTS) - Aurelie Immobilien startet exklusiv mit dem Verkauf von 22 hochwertig entwickelten Wohneinheiten in der Peter-Berner-Straße 4. Das „Peter Berner“ getaufte Neubauprojekt am Rande von Stammersdorf besticht mit durchdachten Grundrissen und attraktiven Freiflächen. Als Makler nach norwegischem Modell steht Aurelie Immobilien den künftigen Käufer:innen auch nach dem Kauf – etwa beim Umzug, der Wahl der Versicherung oder der Beauftragung von Dienstleistern – beratend zur Seite.

Mit dem Projekt „Peter Berner“ der REGOMA Real Estate Group, das in der ruhigen Peter-Berner-Straße 4 am Rande des Bezirks Floridsdorf gelegen ist, sicherte sich Aurelie Immobilien den exklusiven Vermarktungsauftrag für 22 hochwertig entwickelte Eigentumswohnungen. Das Wohnprojekt besticht durch eine gefragte Lage am Stadtrand von Wien: Sowohl das Zentrum von Floridsdorf mit zahlreichen Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten als auch das beliebte Ausflugsziel Stammersdorf mit seinen traditionellen Heurigen-Lokalen sind schnell erreichbar. An der Grenze zu Niederösterreich locken wiederum die idyllischen Weinanbaugebiete rund um Gerasdorf sowie der Gerasdorfer Badeteich und das G3 Einkaufszentrum.



Wohnungen, die echte Wohlfühlorte sind

„Für Menschen, die den Mix aus Stadt und Natur suchen, können die Eigentumswohnungen des Projekts ‚Peter Berner‘ der ideale Wohlfühlort werden. Trotz der attraktiven Lage bietet der Neubau auch leistbare Optionen“, kommentiert Armin Achtsnit, Immobilienberater und Leiter von Aurelie Immobilien, den Auftrag. Zum Verkauf stehen insgesamt 22 Wohnungen zwischen rund 35 und 80 m2, die allesamt über attraktive Freiflächen in Form von Balkonen, Loggien oder Garten- bzw. Dachterrassen verfügen. Hervorzuheben sind die intelligenten Grundrisse, die eine optimale Nutzbarkeit der 2- bis 3-Zimmerwohnungen zulassen. Hochwertige Bodenbeläge wie Eichenholzparkett und großformatige Keramikfliesen vermitteln zudem ein elegante Wohnatmosphäre. 13 Tiefgaragenstellplätze, eigene Kellerabteile pro Wohneinheit, ein Abstellraum für Fahrräder oder Kinderwägen sowie ein rund 220 m2 großer begrünter Innenhof mit Kinderspielplatz komplettieren das moderne Wohnerlebnis.

Aurelie Immobilien: Der norwegische Makler

Eine Besonderheit bei der Vermarktung durch Aurelie Immobilien ist die Makler-Betreuung nach norwegischem Vorbild: Damit das Projekt „neue Wohnung“ statt mit Frust oder Stress mit Freude angegangen werden kann, bietet Aurelie Immobilien auf Wunsch auch weit über den Kaufabschluss hinaus kompetente Beratung und Hilfeleistung. So berät das Team Kaufinteressierte des Projekts „Peter Berner“ gerne auch bei der Planung ihres Umzugs, empfiehlt passende Versicherungen oder vermittelt bei Bedarf auch Dienstleister wie Raumpflegepersonal oder Interior Designer. Dabei greift das Unternehmen auf eine Vielzahl an kompetenter Partner zurück.

Über Aurelie Immobilien

Ein junges Produkt der Aurez Immobilen GmbH ist die Unternehmensmarke Aurelie Immobilien, welche sich auf die Suche und den Verkauf von Immobilien sowie die umfassende Beratung vor und nach dem Kauf konzentriert. Aurelie Immobilien ist kein klassischer Wohnungsmakler, denn die Betreuung erstreckt sich weit über den Kaufvertrag hinweg. Wohnungen werden als Wohlfühlorte verstanden, die Suche und der Kauf einer neuen Immobilie soll mit Freude verbunden sein – damit das gelingt, unterstützt Aurelie Immobilien über die Vermittlung hinaus auch bei der Organisation von Umzügen, Renovierungen, Interior-Konzepten, Gartengestaltung, Versicherungen uvm.

Mehr Infos unter: www.aurelie-immobilien.at und www.peterbernerstrasse.com.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Annemarie Iberer

T: +43 699 15 12 66 14

E: annemarie.iberer @ epmedia.at