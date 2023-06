ARBÖ: Nova Rock, Erzberg-Rodeo und stark frequentierte Stadthalle fordern Geduld von Autofahrern

Wien (OTS) - Zwtl: Nova Rock lässt Nickelsdorf erbeben

Mit bis zu 200.000 tanzwütigen Menschen läuten ab Mittwoch (07. Juni) bis zum Samstag (10. Juni), Bands wie Slipknot, Tenacious D, Bilderbuch und Die Ärzte auf den Pannonia Fields nahe Nickelsdorf das Nova Rock ein.

Viele Besucher werden mit dem Auto anreisen, dadurch wird es speziell bei der An- und Abreise zu Verzögerungen kommen. Besonders betroffen sein wird die Ostautobahn (A4) vor der Ausfahrt Nickelsdorf. Aber auch auf der Budapester Straße (B10) wird einiges an Geduld gefragt sein. Der größte Andrang wird voraussichtlich am Freitagnachmittag und Samstag bis in die Mittagstunden zu erwarten sein. Wer vor der Ausfahrt Nickelsdorf nicht im Stau stehen will, kann über die Ausfahrt Mönchhof ausweichen.

Der ARBÖ-Tipp für alle, die ohne lange Verzögerungen anreisen wollen: Steigen Sie möglichst auf den Zug und die Shuttlebusse um. Von Wien-Meidling verkehren Sonderzüge direkt nach Nickelsdorf. Von dort fahren Shuttle-Busse zu den Pannonia Fields. „Eine weitere Anreisemöglichkeit bietet der Shuttlebus von Wien-Erdberg“, rät der ARBÖ Informationsdienst.

Zwtl.: „Erzberg-Rodeo“ bringt Staus in der Obersteiermark

Von 08. Juni bis zum 11. Juni findet das „Erzberg-Rodeo“ statt. Zum Höhepunkt am Sonntag werden zehntausende Fans erwartet. Die An- und Abreise wird trotz Verkehrsregelung durch die Polizei nicht ohne längere Verzögerungen ablaufen. Mehr Geduld benötigen Sie hier auf der Pyhrnautobahn (A9) zwischen dem Knoten Deutschfeistritz und Übelbach, auf der Klagenfurter Schnellstraße (S37) bei St. Veit/Glan. Länger dauern wird es auch auf der Eisen Straße (B115) und der Gesäuse Straße (B146) im Großraum Gröbming.

All in Event und Ricky Gervais in der Wiener Stadthalle

Unter dem Motto “Vision I Motivation I Emotion” lädt der Multi-Unternehmer Chris Steiner von 09. bis 11. Juni 2023 zum dreitägigen All In-Event in die Wiener Stadthalle. Außerdem kommt der Golden Globe-Gewinner Ricky Gervais, einer der erfolgreichsten Comedians, mit seinem neuesten englischsprachigen Programm "Armageddon" nach Österreich.

Viele Besucher werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Daher sind lange Verzögerungen auf dem Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße und den Straßen im Nibelungenviertel sehr wahrscheinlich. Ihr eigenes Fahrzeug parken Sie am Besten in der Märzparkgarage oder der Stadthallengarage zu Veranstaltungstarifen.

„Wer ohne Staus und Stress bei der Parkplatzsuche anreisen will, tut das am besten mit den Wiener Linien. Die U-Bahnlinie 6 und einige Straßenbahnlinien sowie die Autobuslinie 48A halten in Gehweite von der Stadthalle“, so der Rat der ARBÖ-Verkehrsexperten.

Action am Red Bull Ring

Der Histo Cup am Red Bull Ring ist heuer ein besonderes Event. In seiner 26ten Saison werden von historischen Tourenwagen der 60er Jahre bis zu modernen Rennautos alles dabei sein. Den Motorsportfans wird am Samstag und Sonntag bei Qualifyings und Rennen ein Spektakel für Augen und Ohren geboten. Staus und lange Verzögerungen werden vor den Ausfahrten Knittelfeld-West, Zeltweg-Ost und Zeltweg-West auf der Murtal Schnellstraße (S36) und rund um das Renngelände nicht ausbleiben.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at