THE LEGACY: Exklusiver Landstraßer Stilaltbau der 3SI Immogroup noch vor Verkaufsstart international ausgezeichnet

COMING SOON: Vormerkungen für prämiertes 3SI-Altbauprojekt in 1030 Wien möglich

Wien (OTS) - Noch vor dem offiziellen Coming soon bereits international ausgezeichnet: THE LEGACY, das exklusive Altbau-Projekt der 3SI Immogroup in 1030 Wien, wurde vor wenigen Tagen mit dem Luxury Lifestyle Award prämiert. Vormerkungen für die Wohnungen in begehrter innerstädtischer Lage sind bereits möglich.

24 exklusive Eigentumswohnungen, davon vier Rooftop Suites und ein Luxus-Penthouse mit Pool, werden vom Bauträger und Immobilienentwickler 3SI Immogroup unweit des Schloss Belvedere bis 2024 entwickelt. Zukünftige EigentümerInnen können zwischen einzigartigen 1- bis 4-Zimmerwohnungen mit Wohnflächen zwischen 33 m2 und 187 m2 wählen.

Das prachtvolle, 1900 erbaute Eckgründerzeithaus wird derzeit hochwertig revitalisiert und an das Fernwärmenetz Wiens angeschlossen, das Dachgeschoß ausgebaut, neue Freiflächen in Form von Balkonen und Terrassen errichtet. Regelgeschoßwohnungen werden saniert, mit edlen und qualitativ hochwertigen Materialien wie Fischgrätparkett, Fußbodenheizung und erstklassiger Sanitär-Markenprodukten ausgestattet.

„ Ein Highlight ist mit Sicherheit der auf der großzügigen Dachterrasse des Penthouses errichtete Pool, der das Baden unter freiem Wiener Himmel mit unglaublichem Stadtblick ermöglicht “, beschreibt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, begeistert sein Bauvorhaben. „ Mich persönlich freut allerdings besonders die Umrüstung des kompletten Hauses von Gas auf Fernwärme. Rund 470.000 Gasthermen existieren aktuell allein in Wien. Jedes einzelne Objekt, in dem uns der Wechsel des Heizsystems auf die grünere Alternative der Fernwärme gelingt, ist für mich ein absoluter Gewinn! “, so der Bauträger.

Die luxuriösen Rooftop Suites sowie das Penthouse werden mit Klimaanlagen und Smart-Home System, das die zentrale Steuerung von Heizung und Elektroinstallationen ermöglicht, ausgestattet. Den EigentümerInnen des Penthouses stehen zusätzlich drei PKW-Stellplätze zur Verfügung.

Über die vor wenigen Tagen erhaltene Auszeichnung mit dem Luxury Lifestyle Award zeigt man sich auch bei 3SI Makler erfreut: „ THE LEGACY ist ein Prunkstück in Wiener Bestlage, das nun auf den Markt kommt “, sagt Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler. „Die Auszeichnung als „ Best Luxury Residential Development“ ist absolut verdient. Die neuen EigentümerInnen werden – sowohl im Regelgeschoß, als auch im neu errichteten Dachgeschoß – von Lage, Flair und Ausstattung des Immobilienprojekts begeistert sein! “

Vormerkungen für THE LEGACY sind via www.the-legacy.at, kontakt@the-legacy.at sowie unter 0800 700 792 möglich.



„THE LEGACY“ | Landstraßer Hauptstraße 144, 1030 Wien

24 exklusive Eigentumswohnungen im revitalisierten Stilaltbau

Davon 4 Rooftop Suites und 1 Luxus-Penthouse mit Pool

Hervorragende City-Lage Nähe Belvederegarten und Grüner Prater | revitalisierter Jahrhundertwendebau mit moderner Technik | hochwertige Ausstattung | hofseitige Balkone, Terrassen und Dachterrassen | nachhaltige Wärmeversorgung mittels Fernwärme | PKW-Stellplätze | elektrisch steuerbarer Sonnenschutz, Vollklimatisierung und Smart-Home-System im Dachgeschoß

1- bis 4-Zimmerwohnungen

Wohnflächen: 33 m2 – 187m2

Ausgezeichnet mit dem Luxury Lifestyle Award | Kategorie Best Luxury Residential Development

Weitere Informationen: www.the-legacy.at

Verkauf: 3SI Makler

Eigentümer: 3SI Immogroup

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Judith Rosenkranz

3SI Immogroup GmbH

tel.: +43 699 10 22 6860

mail: j.rosenkranz @ 3si.at

Tegetthoffstraße 7, 1010 Wien

www.3si.at