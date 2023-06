TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Das Chaos führt Regie", von Michael Sprenger

Ausgabe vom Dienstag, 6. Juni 2023

Innsbruck (OTS) - Am Ende eines Machtkampfs steht also nicht der viel beschworene Neuanfang, sondern vorerst die Lächerlichkeit einer Partei. Der Neuanfang muss warten und bleibt notwendig, nur ist jetzt Andreas Babler dafür verantwortlich.

Häme und Spott ist der SPÖ sicher. Internationale Schlagzeilen und Berichte über die ulkigen Ösis in den deutschen Medien ebenso.

Es wäre jetzt ein Leichtes, in eine Peinlichkeits-Suada einzustimmen: von der Chaostruppe bis hin zur Operettenpartei. Ja, die SPÖ liegt am Boden.

Aber das lag sie auch schon in den vergangenen Jahren. Das Aufstehen ist nicht einfach, wenn man so schwer angeschlagen ist. Da kann man schon noch einmal auf den Boden fallen, wenn man glaubt, wieder ohne Krücken stehen zu können.

Andreas Babler und der nun doch unterlegene Hans Peter Doskozil haben mit Würde diesem Tag, der lange in Erinnerung bleiben wird, ihren Stempel aufgedrückt. Beide reagierten abgeklärt. Das muss man erst einmal zustande bringen.

Doskozil gratulierte Babler, nachdem der Fehler der Wahlkommission verkündet worden und sein Lebenstraum zerplatzt war. Zugleich hat er ein Versprechen abgegeben. Er werde alles unternehmen, damit die Partei wieder zu einer geeinten politischen Kraft wird.

Und Babler? Nach den Tränen von Samstag keine Triumphgeste. Nichts dergleichen. Stattdessen eine Entschuldigung bei allen für das Bild, welches die SPÖ abgibt. Er zeigt Verständnis für die Gefühlswelt, in der sich gerade Doskozil und auch die Partei befinden.

Er, Babler, will jetzt Sicherheit und wartet eine neuerliche Überprüfung des Wahlvorgangs ab. Wird die Wahl bestätigt (wer will da noch Wetten annehmen?), dann steht er vor derselben Aufgabe, vor der auch Doskozil gestanden wäre. Und das ist nach einem zermürbenden Machtkampf zwischen den drei Lagern in der Partei, einer verkorksten Mitgliederbefragung und einem an sich von Res­pekt getragenen Parteitag durch das jetzige Fiasko noch schwieriger geworden. Dass der politische Gegner das chaotische Bild, welches die Partei derzeit abgibt, ausnützen wird, ist nachvollziehbar. Das muss die SPÖ aushalten.

Doch die große Herausforderung für Babler besteht nicht darin, Spott und Häme zu ertragen. Sie besteht darin, aus der SPÖ wieder eine Einheit zu bilden. Nur wenn sie geschlossen auftritt, kann sie Inhalte, die auch erst neu formuliert werden müssen, mit Leidenschaft vertreten.

Babler hat bewiesen, dass er ein Feuer entfachen kann. Jetzt muss er aber dafür sorgen, dass er alle Genossinnen und Genossen, auch jene aus den unterlegenen Lagern, mitnimmt, ohne dabei zu verbrennen. Einfach ist das nicht, aber was ist für SPÖ schon einfach?





