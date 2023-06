LINKS zu SPÖ: Linke Politik konsequent umsetzen

Wiener Partei gratuliert Babler und fordert progressive, solidarische Positionen

Wien (OTS) - Die Wiener Partei LINKS freut sich über die Wahl von Andreas Babler zum neuen Vorsitzenden der SPÖ und fordert ihn zu konsequenter, linker Politik auf. LINKS freut sich über eine progressive, solidarische Parteispitze und damit eine Stärkung der Linken in ganz Österreich.

LINKS-Sprecherin Anna Svec dazu: „Tausende Menschen in Österreich haben jahre- und jahrzehntelang gegen den immer stärkeren Rechtsruck in Österreich gearbeitet: in größeren und kleineren Parteien, in festeren und loseren Bündnissen, in Vereinen und NGOs, auf Demonstrationen, Stammtischen und Social Media. Dass Andreas Babler jetzt doch noch der Vorsitzende der SPÖ geworden ist, ist ein Erfolg - wir gratulieren herzlich! Die Hoffnung ist jetzt groß, dass die SPÖ einen progressiveren, solidarischeren Kurs einschlägt. Je mehr Druck wir von links machen, desto besser wird ihr das gelingen.“

Seit Jänner 2020 steht LINKS für eine mutige und radikale linke Politik in Wien. Eine gestärkte Linke ist ein Gewinn für alle Menschen in Österreich, so Svec weiter: „Je mehr Druck wir von links machen, desto progressiver, solidarischer, linker werden Wien und die Welt. Denn die anstehenden Kämpfe bleiben dieselben: Für Klimagerechtigkeit und Umverteilung, für leistbares Wohnen und höhere Löhne, für gleiche Rechte für jede*n und das gute Leben für alle.“

LINKS steht für Antikapitalismus, Antirassismus, Queerfeminismus und Solidarität. Gemeinsam mit der KPÖ Wien stellt LINKS 23 Bezirksrät*innen in 15 Wiener Gemeindebezirken. Auf Bezirksebene werden konsequent linke Positionen eingebracht und durchgesetzt. Zuletzt besonders erfolgreich, mit einer Resolution gegen Kinderarmut und für mehr öffentliche WCs in Rudolfsheim-Fünfhaus, sowie Gewaltpräventionsworkshops an Schulen in Penzing, Trans-Zebrastreifen in Neubau und der Brigittenau und die Erneuerung des Erdberger Stegs zwischen Leopoldstadt und Landstraße.

