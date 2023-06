FPÖ-Nepp: SPÖ-Regierungsunfähigkeit macht Neuwahlen in Wien notwendig

Satireprojekt darf nicht länger Agenden der Hauptstadt führen

Wien (OTS) - Das beispiellose und nicht enden-wollende Totalfiasko, in welchem sich die SPÖ befindet, macht es laut dem FPÖ-Wien Chef Stadtrat Dominik Nepp notwendig, dass in Wien neu gewählt wird.

„Wir befinden uns mitten in der historisch dramatischsten Inflation und der wohl krisenhaftesten Zeit der zweiten Republik und die SPÖ hat auf Bundes- und auf Wiener Landesebene jegliche Regierungsfähigkeit verloren. Wien muss von dieser SPÖ-Umklammerung durch Gemeinderats- und Landtagswahlen befreit werden“, fordert Nepp.



Laut Nepp sei Ludwig ausschließlich mit SPÖ-Interna beschäftigt und wäre aufgrund dessen im Kampf gegen die Teuerung und die vielen anderen Problemfelder völlig untätig:

„Während die Wienerinnen und Wiener so dringend wie noch nie kluge politische Entscheidungen und Unterstützung benötigen, beschäftigt sich Ludwig mit ganz anderen Dingen. Das kann man in Wien seit geraumer Zeit beobachten. Dem

Bürgermeister ist die Stadt inzwischen völlig entglitten. Vom Gesundheitssystem, über die Bildung und bis hin zu den Öffis. Die Probleme sind so groß wie noch nie“, so Nepp.



„Die Wiener haben sich einen Bürgermeister verdient, der sich um ihre Sorgen kümmert und nicht ausschließlich um die seiner Partei. Die SPÖ ist zu einem Satireprojekt verkommen und darf nicht weiter die Agenden in dieser Stadt führen“, so Nepp abschließend.



