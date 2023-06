Hergovich/Zwander: Herzliche Gratulation an den neuen SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler

Nach Entscheidung der Delegierten für Babler braucht SPÖ nun Geschlossenheit, um zu neuer Stärke zu kommen

St. Pölten (OTS) - Die SPÖ Niederösterreich gratuliert Andreas Babler zur Wahl zum Bundesparteivorsitzenden und Spitzenkandidaten bei der nächsten Nationalratswahl.

Die SPÖ Niederösterreich bedankt sich aufrichtig wie herzlich bei Hans Peter Doskozil und Pamela Rendi-Wagner, die beide mit ganz starkem und engagiertem Einsatz gezeigt haben, wie viel Leidenschaft in unserer Bewegung steckt. Jetzt gilt es, rasch zu neuer Geschlossenheit zu finden, um die Sozialdemokratie zu einen und zu stärken - mit einem Team, das die gesamte Breite der Partei abbildet. So wird die SPÖ wieder auf die Überholspur kommen und zur stärksten und bestimmenden Kraft in Österreich werden.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Niederösterreich

Abteilung Medien und Kommunikation

02742/2255-111

noe.komm @ spoe.at

www.noe.spoe.at