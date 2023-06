Georg Baselitz und die 15. Sacher Artists‘ Collection

Georg Baselitz, aktuell mit Ausstellungen im Kunsthistorischen Museum und der Albertina in Wien zu sehen, zeichnet seinen Adler für die Artists‘ Collection der Original Sacher-Torte.

Georg Baselitz zählt zu den wichtigsten Künstlern unserer Zeit. Seinen ikonischen Adler als Motiv auf der heurigen Artists‘ Collection zu haben ist eine ganz besondere Auszeichnung dieser limitierten Edition und erfüllt mich mit großem Stolz. Damit wird auch die Serie unserer im Jahr 2009 ins Leben gerufenen Artists‘ Collection in eine ganz neue Dimension gehoben. Alexandra Winkler, Co-Eigentümerin der Sacher Gruppe 1/2

Wir haben 2009 die Sacher Artists‘ Collection unter dem Motto ‚Genießen für den guten Zweck‘ ins Leben gerufen. Jedes Jahr wird nun das berühmte Holzkistchen, in dem die Original Sacher-Torte verpackt ist, von einem anderen Künstler / einer anderen Künstlerin in ein einzigartiges Kunstwerk verwandelt Georg Gürtler, Sacher Co-Eigentümer 2/2

Wien (OTS) -

Die Welt steht Kopf

Georg Baselitz zählt zu den international anerkanntesten Künstlern der Nachkriegszeit. Der Maler, Grafiker und Bildhauer wurde unter anderem mit Ausstellungen im Guggenheim Museum in New York, in der Royal Academy of Arts in London, in der Fondation Beyeler in Basel und im Centre Pompidou in Paris gewürdigt. Bereits Ende der 60er Jahre trifft Georg Baselitz die wegweisende Entscheidung, seine Bildmotive auf den Kopf zu stellen. Er entzieht damit der Darstellung ihre Bedeutung, es bleibt die reine Malerei. Diese Methode wendet er auch für die diesjährige Artists‘ Collection der Original Sacher-Torte an.

Der Adler, ein wiederkehrendes Motiv

Immer wieder widmet sich Baselitz dem Adler, einem Thema, das bereits in seinen frühen Werken auftaucht, zum ersten Mal 1953. Dabei ging es ihm nie um den Adler als Symbol oder gar politisches Statement. Vielmehr ist der Adler Teil von Erinnerungen und Mythen, ein Motiv, das sich dem Betrachtenden mit all seiner Symbolkraft aufdrängt, die von Georg Baselitz sofort wieder bestritten wird.

Sacher Artists‘ Collection

Für Alexandra Winkler, Co-Eigentümerin der Sacher Gruppe, ist mit der diesjährigen Artists‘ Collection ein lang gehegter Traum in Erfüllung gegangen: „ Georg Baselitz zählt zu den wichtigsten Künstlern unserer Zeit. Seinen ikonischen Adler als Motiv auf der heurigen Artists‘ Collection zu haben ist eine ganz besondere Auszeichnung dieser limitierten Edition und erfüllt mich mit großem Stolz. Damit wird auch die Serie unserer im Jahr 2009 ins Leben gerufenen Artists‘ Collection in eine ganz neue Dimension gehoben.“

Sacher Co-Eigentümer Georg Gürtler blickt auf die Erfolgsgeschichte der Sacher Artists‘ Collection zurück: „ Wir haben 2009 die Sacher Artists‘ Collection unter dem Motto ‚Genießen für den guten Zweck‘ ins Leben gerufen. Jedes Jahr wird nun das berühmte Holzkistchen, in dem die Original Sacher-Torte verpackt ist, von einem anderen Künstler / einer anderen Künstlerin in ein einzigartiges Kunstwerk verwandelt “.

Engagement für junge Menschen

Das zentrale Element der Sacher Artists‘ Collection ist die Unterstützung karitativer Projekte. Der Verkaufserlös der 15. Sacher Artists‘ Collection geht an das Projekt „Junge Musik“ der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik in Kooperation mit den Musikschulen Wien. Das Projekt fördert junge Menschen mit dem Ziel, sie der zeitgenössischen Musik näherzubringen. Die gemeinsame Arbeit soll nicht nur zum Interpretieren, sondern auch zum Komponieren anregen. Seit 2009 finden unter dem Label „Junge Musik“ alljährlich Konzerte und Workshops statt, zudem werden vonseiten der IGNM Kompositionsaufträge vergeben und möglichst von den Komponierenden direkt mit Schülerinnen und Schülern einstudiert. Langjährige Partner der „Jungen Musik“ sind das Ensemble klangforum wien, das Festival Wien Modern sowie seit 2019 auch das mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien.



Ab sofort ist die Original Sacher-Torte Größe III im limitierten Sacher Artists‘ Collection Holzkistchen im Sacher Onlineshop (shop.sacher.com) und in der Sacher Confiserie in Wien in der Kärntnerstraße um € 70,- erhältlich, in Salzburg, Graz und Seefeld-Tirol auf Bestellung. Der Verkaufserlös wird gespendet.

Weitere Informationen: Artists' Collection | Sacher.com

Über Sacher

Luxus, magische Momente und kulinarischer Genuss: Sacher zählt mit den beiden Hotels in Wien und Salzburg, dem Alpin Resort Sacher Seefeld-Tirol, Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Graz, Parndorf und Triest sowie der Original Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt. 1832 kreiert Franz Sacher die Original Sacher-Torte und beginnt damit ein Stück österreichische Kulturgeschichte. Heute begeistern die Sacher Hotels unter der liebevollen Obhut der Familien Winkler und Gürtler tagtäglich Besucher aus aller Welt und gehören den „Leading Hotels of the World“ an. Gepflegte Familientradition kombiniert mit stetiger, behutsamer Modernisierung sorgen für einzigartige Sacher Erlebnisse.

Rückfragen & Kontakt:

Sacher Communications, communications @ sacher.com, + 43 1 51456 1276

www.sacher.com | @sacherhotels