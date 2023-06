Theater, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

Von „Im Schatten eines Löwenzahns“ bis zur „Global Warming Party“

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Dienstag, 6. Juni, lädt das Literatur-Kaffeehaus im Theater am Steg in Baden ab 19 Uhr zu „Im Schatten eines Löwenzahns". Mitwirkende der Lesung mit Musik sind Martin Andersson, Gregor Schima, Ludwig R. Fleischer, Simon Konttas, Dietmar Koschier, Hannah Oppolzer und Peter Huemer; untermalt wird die Lesung mit Musik des Fingerstyle-Virtuosen Martin Rauhofer. Das nächste Literatur-Kaffeehaus nennt sich „Ich habe da was zu sagen“ und präsentiert am Freitag, 16. Juni, ab 18 Uhr eine Lesung aus der Literaturwerkstatt mit Elisabeth Eysank, Christina Kopeczky, Manfred Kowatschek, Karin Leroch, Ursula Melach, Gertrude Weese und Helga Zell. Dazwischen, am Mittwoch, 14. Juni, stellt Anja Rauter ab 19 Uhr in einer Lesung ihr Buch „Ausgeträllert", einen Wiener Opern-Krimi, vor. Eintritt: jeweils freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-522 und e-mail cornelia.znoy @ baden.gv.at.

Am Mittwoch, 7. Juni, wird die Theaterwerkstatt des Landestheaters Niederösterreich in St. Pölten wieder zum „Utopischen Raum“, wenn Ilija Trojanow ab 19.30 Uhr mit Robert Menasse über „Die Utopie Europa“ spricht. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

Am Mittwoch, 7. Juni, hält auch das Erzählfestival „fabelhaft!“ Einzug in der Buckligen Welt und präsentiert nach der Matinee „A Magical Experience“ zum Auftakt bis 16. Juni Folke Tegethoffs „Schule des Zuhörens“. Auf dem Programm stehen dabei u. a. eine Märchenwanderung am Donnerstag, 8. Juni, die „Lange Nacht der Geschichten“ am Samstag, 10. Juni, sowie das „Große Fest im fabelhaften Ort“ am Sonntag, 11. Juni. Nähere Informationen und Karten für die Veranstaltungen in Bad Schönau unter 02646/8284, e-mail fabelhaft @ bad-schoenau.gv.at und www.storytellingfestival.at/fabelhaft-niederoesterreich.

Ebenfalls am Mittwoch, 7. Juni, setzt das Lastkrafttheater seine diesjährige Tournee mit Neil Simons „Ein seltsames Paar“ in der Regie von Nicole Fendesack am Stadtplatz von Gmünd fort; Beginn ist um 19.30 Uhr. Die nächsten Stationen sind am Donnerstag, 8. Juni, ab 19.30 Uhr der Rathausplatz von Sieghartskirchen, am Freitag, 9. Juni, ab 19 Uhr der Innenhof des Gasthauses Haidl in der Marktgemeinde Thaya, am Mittwoch, 14. Juni, ab 19 Uhr der Eingang zur Kellergasse in Enzersfeld, am Donnerstag, 15. Juni, ab 19.30 Uhr der Hauptplatz von Horn, am Freitag, 16. Juni, der Südpark in St. Pölten sowie am Mittwoch, 21. Juni, ab 19.30 Uhr die Fernwärme Raabs in Raabs an der Thaya. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Lastkrafttheater unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail info @ lastkrafttheater.com und www.lastkrafttheater.com.

Am Donnerstag, 8. Juni, zu Fronleichnam, feiert ab 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater in Pürbach „Kleine Eheverbrechen“ von Éric-Emmanuel Schmitt Premiere (Regie: Hans-Peter Kellner). Zu sehen ist die Kooperation mit den Sommerspielen Grein und dem Festival Steudltenn in Uderns im Zillertal weiters am 9., 10., 11., 14., 15., 16. und 17. Juni; Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr bzw. am Sonntag um 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/78469, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

Am Donnerstag, 8. Juni, ab 17 Uhr und am Samstag, 10. Juni, ab 19.30 Uhr zeigt der Verein Bühne aktiv noch zwei Mal im Theatersaal AkZent in Gaubitsch Molières Komödie „Tartuffe“ (Regie: Doris Hofbauer). Nähere Informationen und Karten unter www.buehne-aktiv.at.

Am Freitag, 9. Juni, ist ab 20 Uhr auf der Open-Air-Bühne in Kronberg die Premiere der Farce „Ein Haar in der Suppe“ von Derek Benfield in einer Bearbeitung von Gregor Steiner angesetzt. Die Produktion der Theatergruppe Kronberg wird weiters am 17., 24. und 30. Juni sowie 7. und 15. Juli jeweils ab 20 Uhr gezeigt; nähere Informationen und Karten unter 0664/3259281 und www.kulturimpark.at.

Am Freitag, 9. Juni, setzt auch das Theater Westliches Weinviertel (TWW) in Guntersdorf seine Aufführungsserie der Komödie „37 Ansichtskarten“ von Michael McKeever fort; Beginn ist um 19.30 Uhr. Folgetermine: 10. Juni ab 19.30 Uhr und 11. Juni ab 18 Uhr; nähere Informationen und Karten beim TWW unter 02951/2909, e-mail office @ tww.at und www.tww.at.

Im Puppentheater Trauminsel in Korneuburg ist am Samstag, 10. Juni, ab 15 Uhr erstmals „Mäusekeks“, ein Handpuppentheater mit einer Maske von Sven Stäcker für Kinder ab zwei Jahren, zu sehen. Folgetermine:

16. Juni ab 15 Uhr sowie 18. Juni ab 10.30 und 15 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0677/61219163 und www.trauminsel.org.

Texte, Parodien, Gedichte u. a. unter dem Motto „Träume" liest Norbert Neumüller am Samstag, 10. Juni, ab 16.30 Uhr im Gasthaus Hauswiese in Baden. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-520 und e-mail kultur @ baden.gv.at.

„Mariedl, Selfies mit der Riesin“ nennt sich ein Theaterstück von Maxi Blaha über die 1879 geborene und als Jahrmarktattraktion bekannt gewordene Riesin von Ridnaun, Maria Fassnauer, das Penny Black am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Juni, jeweils ab 19 Uhr vor dem Gartenpavillon von Stift Melk zur Aufführung bringt (Regie: Angelika Zacek, Live-Musik: Ursula Fatton). Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Im Stadttheater Mödling gelangt am Samstag, 10. Juni, ab 19.30 Uhr „Die Kunst der Komödie“ von Eduardo de Filippo in einer Inszenierung von Bruno Max zur Premiere. Weitere Spieltage sind von Donnerstag, 15., bis Samstag, 17. Juni, am Dienstag, 20. Juni, und von Donnerstag, 22., bis Samstag, 24. Juni, jeweils ab 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 18. Juni, ab 17 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Stadttheater Mödling unter 02236/42999, e-mail tzf @ gmx.net, www.stadttheatermoedling.at und www.theaterzumfuerchten.at.

Am Sonntag, 11. Juni, holen Thommy Ten und Amélie van Tass im VAZ St. Pölten ihre verschobenen Termine nach und präsentieren ab 15 und 19.30 Uhr noch zwei Mal ihre Show „Zweifach zauberhaft". Nähere Informationen und Karten beim VAZ St. Pölten unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

Die Bühne im Hof in St. Pölten wiederum wartet am Montag, 12. Juni, ab 19.30 Uhr zum Finale der siebenten Staffel des Live-Podcasts „Scheuba fragt nach“ mit Florian Scheuba und Florian Klenk mit einem Niederösterreich-Special auf. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Im Theater Forum Schwechat präsentiert Lydia Prenner-Kasper von Montag, 12., bis Freitag, 16. Juni, ihr „Damenspitzerl“; der Kabarettabend beginnt jeweils um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Theater Forum Schwechat unter 01/7078272, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

Am Dienstag, 13. Juni, öffnet die Kamishibai-Erzählbühne in der Stadtbibliothek in Mistelbach den Vorhang für „Wir sind doch keine Küken mehr“, eine Geschichte über Selbstvertrauen und Loslassen. Beginn ist um 16 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen unter 02572/2515-6310, e-mail buch @ mistelbach.at und www.vielseitiger.at.

Am Mittwoch, 14. Juni, lädt die NÖ Landesbibliothek in St. Pölten ab 17 Uhr zur Präsentation des Buches „Eine Wiener Biedermeierdame erobert die Welt. Die Lebensgeschichte der Ida Pfeiffer (1797 – 1858)“ von Gabriele Habinger. Nähere Informationen bei der NÖ Landesbibliothek unter 02742/9005-12835 und e-mail post.k2veranstaltungen @ noel.gv.at.

Ebenfalls am Mittwoch, 14. Juni, diskutieren Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative, und der Schauspieler, Regisseur und Autor Michael Schottenberg im Rahmen der Kamingespräche der Kultur.Region.Niederösterreich ab 18 Uhr im AWS Solution Hub in Asparn an der Zaya über „Handeln statt verhandeln – Mit neuer Energie die Welt verändern“. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 0676/88405867 und e-mail kamingespraeche @ kulturregionnoe.at.

Die Jugendtheaterwerkstatt des TAM, des Theaters an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, spielt von Mittwoch, 14., bis Freitag, 16. Juni, „Die perfekte Frau“, die Kindertheaterwerkstatt wiederum von Mittwoch, 21., bis Freitag, 23. Juni, „Das soll der Froschkönig sein – Skandal!“. Beide Stücke stammen von Christine Polacek-Eisner; Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Am Donnerstag, 15. Juni, wird der Brandlhof in Radlbrunn wieder zur „ARTSchmidatal“-Literaturbühne, wenn Barbara Neuwirth fiktionale und Erinnerungstexte zu Raum- und Landschaftserfahrungen vorstellt. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02956/81222, e-mail brandlhof @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

In der ehemaligen Wilhelmsburger Steingutfabrik widmen sich Rita und Georg Luksch gemeinsam mit dem Visualisten Erich Heyduck im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Dystopoly“ am Freitag, 16. Juni, ab 18 Uhr in ihrer szenischen Kunstintervention „Kassandra“ dem Archetypus der griechischen Seherin. Nähere Informationen unter 0677/63471533, e-mail office @ daisyworld.at und https://www.geschirr-museum.at.

Ebenfalls am Freitag, 16. Juni, steht ab 19.30 Uhr im Stadttheater von Bruck an der Leitha mit „Einblicke“ Theater im Augenblick mit den Improtagonisten auf dem Spielplan. Nähere Informationen und Karten unter 02162/65168 und www.kultur-bruck.at.

Am Freitag, 16. Juni, lädt auch der Kral Verlag ab 19 Uhr in den Räumlichkeiten von Kral St. Gabriel in Maria Enzersdorf zu einem weiteren Vortrag von Wolfgang Mastny, Robert Bouchal und Peter Schubert über „Habsburgs Glanz & Untergang“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02236/47834 und e-mail gabrielerstrasse @ kral-moedling.at.

In der Burgarena Reinsberg serviert Thomas Stipsits am Freitag, 16. Juni, ab 19.30 Uhr seine „Stinatzer Delikatessen – Quasi ein Best of“. Nähere Informationen und Karten unter 07487/21388, e-mail office @ reinsberg.at und www.kulturdorf.reinsberg.at.

Ein Best of präsentiert am Freitag, 16. Juni, auch Fredi Jirkal, der im Rahmen von „Kultur im Kotter“ im ehemaligen Kotter von Groß-Enzersdorf ab 19.30 Uhr das Beste aus seinen bisherigen Kabarettprogrammen auf die Bühne bringt. Nähere Informationen und Karten unter e-mail kultur-im-kotter @ gmx.at und www.kultur-im-kotter.at.

Am Freitag, 16., und Samstag, 17. Juni, verwandelt sich der Kulturbezirk von St. Pölten unter dem Titel „Sind im Garten“ wieder in eine grüne Oase. Das Festspielhaus bietet dabei am Freitag, 16. Juni, auf seinem Vorplatz ab 16 Uhr einen Kletterturm, Seifenblasen-Spaß, Percussion-Shows von Batida Drum sowie Performances von Aerial Silk Vienna und den Festspielhaus-Communities Atelier für Alle und Alle Tanzen. Mit dem Wöd Chor Plus bespielt das Festspielhaus erstmals den Balkon der Landesbibliothek, während DJ Dorian Pearce den Dancefloor füllt. Höhepunkt des Abends ist ab 19.30 Uhr die Österreich-Premiere von Rachid Ouramdane „Corps extrêmes“ im Großen Saal des Festspielhauses. Nähere Informationen bzw. Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Am Samstag, 17. Juni, macht Gernot Kulis mit seinem Programm „Hold the Line“, dem „Best of 20 Jahre Ö3-Callboy”, ab 19.30 Uhr im Schloss Weitra Station. Nähere Informationen und Karten unter 02856/500650, e-mail info @ weitra-tourismus.at und https://shop.eventjet.at/weitra.

„Kultur in Langenloiser Höfen & Gärten“ bietet am Samstag, 17. Juni, ab 19.30 Uhr im Arche Noah Schaugarten in Schiltern den Rahmen für „Immer ist irgendwas!“ und damit für „Geschichten aus dem Reich, in dem die Sonne nie aufgeht“ von und mit Andy Nastl. Nähere Informationen und Karten bei Kultur Langenlois unter 02734/3450, e-mail tickets @ kulturlangenlois.at und www.kulturlangenlois.at.

Am Sonntag, 18. Juni, spricht Dorli Muhr mit Barbara van Melle im Rahmen der „Rohrauer Gespräche“ über „Genuss und Nachhaltigkeit:

Passt das zusammen?“. Beginn im Haydn-Geburtshaus in Rohrau ist um 11 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Österreichs letzter Kaiserin widmet die Schauspielerin und Autorin Elisabeth Joe Harriet ab Sonntag, 18. Juni, wieder ihr Historientheater „Zita kehrt heim – Die letzte Kaiserin erzählt“ auf Schloss Eckartsau; Beginn ist um 11.30 Uhr. Folgetermine: 20. und 25. Juni, 2., 9., 16., 23. und 30. Juli, 27. August sowie 10., 14. und 17. September jeweils ab 11.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter e-mail ejh @ elisabeth-joe-harriet.com und https://pretix.eu/EJH/ZIECK.

Am Dienstag, 20. Juni, laden das Egon Schiele Museum Tulln und die Universität für Weiterbildung Krems ab 18 Uhr zur Präsentation des Buches „Erwin Osen. Egon Schieles Künstlerfreund“, mit dem Dr. Christian Bauer die erste Biographie des Künstlers und Schiele-Zeitgenossen vorlegt, in das Schiele Museum. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter www.donau-uni.ac.at/dkk bzw. 02272/64570, e-mail info @ schielemuseum.at und www.schielemuseum.at.

Schließlich liest Dragqueen Candy Licious am Mittwoch, 21. Juni, ab 9.30 Uhr im Cinema Paradiso Baden bei freiem Eintritt für Kinder ab fünf Jahren aus den Kinderbüchern „Filip Fisch“ von Doris Maria Weigl, „Ilvie Little“ von Susanne Stemmer und „Schwanenteich“ von Michi Fleischmann. Im Cinema Paradiso St. Pölten indes feiern die Science Busters am selben Tag, Mittwoch, 21. Juni, ab 20 ihre „Global Warming Party“; bereits ab 10 Uhr gibt es zuvor einen weiteren Termin für Schulgruppen. Nähere Informationen bzw. Karten für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden sowie St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

