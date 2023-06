TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Das Leben – ein Fest. Barockschlösser am Bodensee“

Sonntag, 11. Juni 2023, 16.30 Uhr, ORF 2

Wien (OTS) - Opulente Gärten, prachtvolle Schlösser und der traditionelle Weingartner „Blutritt“ mit seinen 2.000 Reiterinnen und Reitern – auf der oberschwäbischen Barockstraße lässt es sich in das Leben zur Zeit des Barocks eintauchen – von den Finessen des höfischen Luxus bis zum handwerklichen Know-how der wandernden Bauarbeiter.

Die Pracht ist zu einem Gutteil dem Können der Vorarlberger Barockbaumeister und ihrer Handwerker aus der „Auer Zunft“ zu verdanken. Mit einem genießerischen Lebensstil warteten die Schlossherren von Tettnang oder Achberg auf. Heute sind die Türen weit geöffnet für das Internationale Bodenseefestival und seine Besucherinnen und Besucher. Und über allem thront märchenhaft das Hohenzollernschloss Sigmaringen – ein Haus mit mehr als einer Geschichte.

Gestaltung: Ingrid Bertel

Kamera: Alexander Roschanek

Schnitt: Jürgen Bereuter

Sprecherin: Sabine Lorenz

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

