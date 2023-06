CBD-Branche tobt: Herr Gesundheitsminister, warum in Österreich keine Warnpflicht vor Alkohol? Vor CBD-Blüten aber schon!?

In Irland jetzt Warnpflicht bei alkoholischen Getränken. In Österreich kann man sich seelenruhig zu Tode saufen.

Graz (OTS) - Wie man dem Artikel unter https://www.krone.at/3023125 entnehmen darf, laufen Winzer gegen Warnpflicht bei Alkoholkonsum, Sturm. Wenig überraschend: Diese Warnpflicht vor Alkoholkonsum gilt nicht in Österreich. Das österreichische Gesundheitsministerium zusammen mit der AGES (Agentur für Gesundheit) hat offenbar mit dem massiven Alkoholkonsum und den wesentlichen Gefahren des Alkohols auf den menschlichen Organismus (eine der häufigsten Todesursachen in Österreich ist Alkoholkonsum) kein Problem und sieht keinen Handlungsbedarf hinsichtlich einer Warnpflicht. Während CBD-Blüten-Händler(die getrocknete Hanfblüten auf den Markt bringen) mit einer Vorschriften-Flut konfrontiert sind und die getrockneten CBD-Blüten mit einer Fülle von Warnhinweisen versehen müssen, so gilt das für die Alko-Händler nicht. Hier ortet die CBD-Branche zurecht eine völlig unzulässige und rechtswidrige Ungleichbehandlung. Warum Alkoholkonsumenten vor den massiv gesundheitsschädlichen Gefahren des Alkohols nicht gewarnt werden müssen - CBD-Blüten-GenießerInnen durch großflächige Warnhinweise vor dem Rauchen aber schon - will und kann die CBD-Branche zurecht nicht verstehen. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass die Politik durch die Behinderungen und vielen Vorschriften beim Verkauf von CBD-Blüten der Pharmaindustrie einen wesentlichen wirtschaftlichen Vorteil sichern will. Vor den beliebten getrockneten CBD-Blüten (Hanfblüten werden seit tausenden Jahren konsumiert) muss in Österreich gewarnt werden. Vor massiv gesundheitsschädlichem Alkoholkonsum nicht. Das ist die grüne Gesundheitspolitik. Und die Pharmaindustrie lacht sich wieder ins Fäustchen.

