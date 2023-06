Ausstellungsankündigung: HUMAN_NATURE ab 15. Juni 2023 im Künstlerhaus

Wien (OTS) - Im Rahmen der neuen Ausstellung HUMAN_NATURE (ab 15.6.) laden wir Vertreter*innen der Presse und Medien zu einer exklusiven Pressepreview am Dienstag, 13. Juni, 10:30-16 Uhr ein.

Anmeldung und Angabe einer Besichtigungsuhrzeit unter gamrot@kuenstlerhaus.at ist erforderlich. Auf Anfrage sind weitere Besichtigungstermine möglich.

Die offizielle Eröffnung findet am Mittwoch, 14. Juni, 19 Uhr mit einer Video/Sound-Performance von noid (Arnold Haberl) in der Factory und Live Acts von Kerstin Bennier, Sabine Müller-Funk und Denise Schellmann in den Ausstellungsräumen statt.

Die Ausstellung HUMAN_NATURE ist dem komplexen Verhältnis zwischen Mensch und Natur gewidmet. Rund 30 Kunstschaffende der Künstlerhaus Vereinigung eröffnen mit ihren transmedialen Werken ein weites narratives Feld: Sie verhandeln den Status Quo unseres bedrohten Planeten genauso, wie dystopische und visionäre Ideen für die Zukunft; dabei dürfen genderspezifische, ironische und humorvolle Ansätze nicht fehlen. Die Besucher*innen der Ausstellung sowie des umfassenden Rahmenprogramms sind dazu eingeladen, das angebotene Narrativ nicht nur zu lesen, vielmehr sich selbst wirksam darin einzuschreiben.

Freier Eintritt in der Eröffnungswoche (15.–25.6.) – powered by W24.

Außerdem laden wir neben einem ausführlichen Rahmenprogramm zu einem Aktionstag (16.9.) mit Vertreter*innen unterschiedlicher NGOs im Klima- und Artenschutzbereich, Podiumsdiskussionen zur Nachhaltigkeit in der Architektur und zum Thema Eis-/Gletscherschwund, Kuratorinnenführung in Anwesenheit von Künstler*innen der Ausstellung, Performances und Kreativworkshops ein!

