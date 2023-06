Zdimal-Preis: Beste Absolvent:innen der Forstwirtschaft ausgezeichnet

Festakt in Landwirtschaftskammer NÖ

St. Pölten (OTS) - Bereits zum 36. Mal wurde dieses Jahr der Zdimal-Preis an die besten Absolventen der Forstwirtschaft verliehen. Im Rahmen eines Festaktes am 5. Juni in der Landwirtschaftskammer NÖ in St. Pölten wurden die besten Forstfacharbeiter und der beste Forstwirtschaftsmeister aus Niederösterreich, die ihre Ausbildung an den Landwirtschaftlichen Fachschulen absolviert haben, ausgezeichnet. Ebenso wurden die besten Absolventen der Forstfachschule Traunkirchen in Oberösterreich sowie der Höheren Forstschule Bruck an der Mur in der Steiermark mit dem Zdimal-Preis prämiert.

Namensgeber für den Forstpreis ist der verstorbene Landwirtschaftskammer NÖ-Forstdirektor Willibald Zdimal, der - weit über die Grenzen Niederösterreichs hinaus - ein Pionier der Forstausbildung war und sich besonders für den Ausbau des Kurswesens einsetzte. Entscheidend für die Auszeichnung ist der Notendurchschnitt in der jeweiligen Ausbildungssparte. Dieses Jahr war erneut von besonders vielen ausgezeichneten Prüfungsergebnissen geprägt. Der Zdimal-Preis 2023 wurde an zehn Personen verliehen.

Forstkurse für die fachgerechte und nachhaltige Waldbewirtschaftung in NÖ

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gratuliert den ausgezeichneten Preisträgern herzlich: "Bei den Forstkursen wird der Grundstein für die fachgerechte und nachhaltige Waldbewirtschaftung in Niederösterreich gelegt, die durch die Borkenkäferschäden und die Klimaerwärmung besonders gefordert ist. Daher besitzt die praxisorientierte Ausbildung in der Forstwirtschaft eine besondere Bedeutung, wozu die Forstausbildung an den NÖ Landwirtschaftsschulen einen wertvollen Beitrag leistet. Nur mit zeitgemäßem Know-how lassen sich artenreiche und gut gepflegte Mischwälder aufbauen, die auch künftig die Forstwirtschaft sichern."

Landwirtschaftskammer NÖ-Vizepräsidentin Andrea Wagner ist überzeugt: "Eine fundierte Ausbildung in der Forstwirtschaft bildet die Basis für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und ist notwendig, um die anspruchsvollen Aufgaben der Zukunft meistern zu können. Dabei geht es vor allem um die Auswirkungen der Klimaveränderung auf den Wald und seine Funktionen. Der Wald muss eine fixe Einkommensquelle für die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer bleiben, aber auch weiterhin als Erholungsraum und Klimaregulator wirken können. Wir sind stolz, dass in Niederösterreich durch die perfekte Zusammenarbeit zwischen der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle, der Forstabteilung der Landwirtschaftskammer NÖ und den Landwirtschaftlichen Fachschulen eine flächendeckende und zukunftsorientierte forstwirtschaftliche Aus- und Weiterbildung gewährleistet wird."

Bester Forstwirtschaftsmeister ist Richard Mader-Kreiner aus Dimbach in Oberösterreich, der seine Meisterausbildung an der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof absolvierte. Er erhielt eine Motorsäge der Firma Stihl. Der Sonderpreis für besondere Verdienste um die Waldwirtschaft ging an Herbert Grulich. Der Waldviertler setzte als Lehrer der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof neue Akzente im Forstunterricht und implementierte gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer NÖ die forstliche Erwachsenenbildung in Niederösterreich. Zudem hat er 36 Jahre lang den Zdimal-Fonds verwaltet sowie die Zidmal-Preisverleihung organisiert.

Zdimal-Preisträger 2023

Bester Forstwirtschaftsmeister

Richard Mader-Kreiner, 4371 Dimbach

Beste Forstfacharbeiter

Stefan Oberbizer, 3521 Obermeisling

Sabrina Hammerl, 3911 Rappottenstein

Manuel Müllauer, 3970 Weitra

Alexander Knabl, 2734 Puchberg am Schneeberg

Samuel Aigner, 3343 Hollenstein an der Ybbs

Robert Wieselmayer, 2003 Haselbach



Bester Absolvent der Forstfachschule Traunkirchen, Oberösterreich

Simon Eckschlager, 5360 St. Wolfgang,

Bester Förster der Höheren Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft Bruck/Mur, Steiermark

Benjamin Pinter-Krainer, 8600 Bruck an der Mur

Sonderpreis

Hans Grulich, 3910 Zwettl (Schluss)

