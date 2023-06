Österreich: Warnhinweise für CBD-Blüten als Rauchwaren, für Alkohol aber nicht? Irland prescht nun auch gegen Alkohol vor!

Irland ist um die Volksgesundheit bemüht. In Österreich kann man sich dagegen seelenruhig zu Tode saufen. Aber gesunde CBD-Blüten werden zugunsten der Pharmaindustrie bekämpft.

Graz (OTS) - Sogenannte (wirkungslose) Schock- Bilder müssen sich RaucherInnen auf den Zigarettenschachteln in Österreich schon längst anschauen. Dem Gesundheits- Minister und der Österreichischen Agentur für Gesundheit (AGES) sind die beliebten CBD-Blüten offenbar ein Dorn im Auge (zum wirtschaftlichen Wohle der Pharmaindustrie). Im getrockneten Zustand sind CBD-Blüten als Rauchwaren klassifiziert und müssen somit Warnhinweise tragen. RaucherInnen sollen damit vor möglichen Krankheitsgefahren gewarnt werden. Dass aber Alkohol die Volksdroge Nr. 1 ist und alkoholische Getränke (Wein, Bier, Spirituosen etc.) schwerste Leberschäden und schwerste Schäden an anderen menschlichen Organen hervorrufen kann, das bewegt den grünen Gesundheitsminister und die AGES nicht, zu veranlassen, dass auch alkoholische Getränke mit Warnhinweisen und Schock-Bildern versehen sein müssen. Irland geht nun einen begrüßenswerten Weg und hat veranlasst, dass auch alkoholische Getränke entsprechend ihrer Gefahren für den menschlichen Organismus gekennzeichnet sein müssen und auch Schock-Bilder vor dem Konsum alkoholischer Getränke warnen müssen. Offenbar sind die Alkoholproduzenten und Alko-Händler (Winzer etc.) darüber nicht erfreut. Sie kämpfen gegen diese Warnhinweise an(https://www.krone.at/3023125). In Österreich dagegen kann man sich auch weiterhin völlig seelenruhig zu Tode saufen (Alkoholkonsum ist eine der häufigsten Todesursachen) und muss kein Alk-Händler sich hier um "irische" Warnhinweise kümmern. CBD-Blüten-Händler dagegen sind mit einer Flut von Vorschriften konfrontiert, wenn sie auch nur den Gedanken daran haben getrocknete CBD-Blüten in Verkehr bringen zu wollen. Da plötzlich schreit der Gesundheitsminister und die AGES auf und da plötzlich müssen die CBD-Blüten-Packungen von oben bis unten und hinten und vorne mit Warnhinweisen zugeklebt werden, bis man schon nicht mehr weiß was eigentlich sich in der Packung befindet. Offenbar ist dem grünen Gesundheitsminister ein besoffenes Wahlvolk lieber als gemütlich und entspannt vor sich hin rauchende CBD-Blüten-Genießerinnen. So geht Gesundheit in Österreich.

