Speisenzusteller des Wiener Roten Kreuzes: Plastikfreie Menüschalen haben Vorfahrt

Wien (OTS) - Essen wie selbst gekocht – das ist für den Speisenzusteller des Wiener Roten Kreuzes eine Selbstverständlichkeit. Ab sofort werden die wohlschmeckenden und frisch zubereiteten Speisen aber nicht nur durch ein zuverlässiges Rotkreuz-Team geliefert, es wird auch größter Wert auf Nachhaltigkeit gelegt: Mit den neuen, plastikfreien Menüschalen stehen Geschmack und Umwelt im Mittelpunkt.



Rund 2.000 Kund*innen werden regelmäßig von den Profis des Wiener Roten Kreuzes mit den unterschiedlichsten Speisen beliefert. „Schmackhafte und vitalstoffreiche Verpflegung ist für unsere Klientinnen und Klienten wichtig“, erklärt Nikolaus Herzog, Bereichsleiter Speisenzustellung und Medizinprodukte beim Wiener Roten Kreuz. „Wir beliefern alle, die nicht selbst kochen wollen oder das vorübergehend nicht können. Die hochwertigen Produkte werden von der Menü Manufaktur gefertigt und von uns ausgeliefert – ganz unter dem Motto: ‚geschmackvoll – gesund – persönlich‘.“



„Bei uns gibt es nicht nur eine große Auswahl an Gerichten – gekocht wird wie zuhause, nur in größeren Töpfen“, sagt Christina Kejik-Hopp, Geschäftsführerin von Die Menü Manufaktur. „Für Frische sorgt das Prinzip des Schockfrostens. So bleiben Geschmack, Vitamine, Farben und Struktur der Gerichte erhalten. Wir setzen auf saisonales Obst und Gemüse, regionale Produkte und hochwertiges Rapsöl. Alle Rezepte werden gemeinsam mit diplomierten Ernährungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und erfahrenen Köchinnen und Köchen erstellt, damit das Essen schmeckt, abwechslungsreich und altersgerecht ist. Und ab sofort setzen wir mit den plastikfreien Menüschalen einen wichtigen Schritt im Zeichen der Nachhaltigkeit.“



Rollout zu neuer Verpackung rund um den Weltumwelttag

Nach einer Testphase mit Gansl und Salaten werden nun die bisherigen Kunststoffschalen kontinuierlich auf BIOPAP® Schalen aus nachhaltiger Cellulose umgestellt – der Rollout startet rund um den Weltumwelttag am 5. Juni und den Tag der Verpackung am 7. Juni 2023. Ab September soll dann nur noch in diesen biologisch abbaubaren Verpackungen abgefüllt werden.



Der Vorteil der neuen Schalen: Das Material BIOPAP® ist kompostierbar und wird bereits in nur 90 Tagen abgebaut – eine Entsorgung ist also denkbar einfach: Sowohl in der Biotonne oder Komposthaufen als auch spachtelrein in den Altpapiercontainer können diese Menüschalen einfach und schnell entsorgt werden. Auf diese Weise werden künftig jährlich rund vier Tonnen Kunststoff eingespart.



Hohe Qualität & Vielfältigkeit

Insgesamt stehen beim Speisenzusteller des Wiener Roten Kreuzes mehr als 120 verschiedene Speisen zur Auswahl, die eine ausgewogene Ernährung ohne großen Zeitaufwand ermöglichen. Getränke, Gebäck, Salate, Jausen-Produkte, Naschereien sowie Haushaltsartikel (Taschentücher bis Müllsäcke) können von den Kund*innen gleich mitbestellt werden. „Bei unseren Touren achten wir aber nicht nur auf die Verpflegung unserer Kundinnen und Kunden – wir sorgen auch für Sicherheit“, meint Herzog. „Wird die Wohnungstür einmal nicht geöffnet, kontrollieren wir nach. Das sorgt auch bei den Angehörigen für ein gutes Sicherheitsgefühl.“



Die Zustellung erfolgt je nach Bedarf, in den meisten Fällen einmal pro Woche. Neben Senior*innen, die nicht mehr kochen möchten oder auch nicht mehr können, nutzen auch junge Menschen den Essensdienst des Wiener Roten Kreuzes. Vor allem nach Operationen oder bei einer vorübergehenden Mobilitätseinschränkung, aber auch – und das ist neu, im Homeoffice oder für die Mittagsverpflegung von Kindern wird Essen gerne bestellt.



Im Jahr 2022 lieferte der Speisenzusteller 717.530 Produkte im Speisenbereich aus. „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, unseren Kundinnen und Kunden schmackhafte und qualitativ hochwertige Produkte zu liefern. Umso mehr freuen wir uns, dass mit den neuen Verpackungen auch ein zusätzlicher Mehrwert dazukommt.“



Bestellt werden können die Speisen entweder bequem auf allen mobilen Endgeräten über die App „Vengolino“, online unter www.speisenzusteller.at oder unter der Tel.Nr. 01 79 5 79.

Hier geht's zur großen Menü Auswahl des Speisenzustellers Jetzt bestellen und genießen

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Doris Abichou

Leitung Kommunikation Wiener Rotes Kreuz

T: +43/1/ 79 580 – 1750

E: doris.abichou @ wrk.at

W: www.wrk.at