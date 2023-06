Takeda lebt und liebt Diversity

Vielfalt als Motivations- und Innovationsmotor

Wien (OTS) - Vielfalt wird beim biopharmazeutischen Unternehmen Takeda das ganze Jahr gelebt. Im Juni kommen einige Termine zusammen, um das Engagement von Takeda in den unterschiedlichen Diversity-Dimensionen darzustellen: Im Pride Month hisst Takeda die Regenbogenfahne, um die Sichtbarkeit seiner LGBTQIA*-Mitarbeiter*innen zu unterstützen. Takeda ist ein langjähriger Unterstützer des Diversity Balls und Teilnehmer an der Regenbogenparade. Kürzlich gewann Takeda einen Landesaward im Bereich der Inklusion von Menschen mit Behinderung und erhielt eine Urkunde für sein Engagement für ein generationengerechtes Arbeitsumfeld.

Bei Takeda arbeiten mehr als 4.500 Mitarbeiter*innen an jedem Prozessschritt zur Herstellung innovativer Arzneimittel: von Forschung & Entwicklung, Produktion, Vertrieb bis zur Versorgung von Patient*innen. So vielfältig wie die beruflichen Aufgaben im Unternehmen sind auch die Mitarbeiter*innen. Die Arbeitsatmosphäre bei Takeda ist von der Wertschätzung für diese Vielfalt und der gezielten Förderung von Diversity im Unternehmen geprägt. Unter dem Motto ‚Empowering our People to shine‘ steht Takeda für die persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten aller seiner Mitarbeiter*innen und engagiert sich demnach in den verschiedenen Diversity-Dimensionen, wie z.B. Geschlecht, Alter, kulturelle Herkunft, sexuelle Orientierung, das Leben mit Behinderungen usw.

Jahrelanger Unterstützer des Diversity Balls

Alexandra Hilgers, Head of HR und Vorstandsmitglied bei Takeda in Österreich, erklärt: „Diversity ist für Takeda ein wichtiger Unternehmenswert. Wir fördern die Individualität unserer Mitarbeiter*innen und die Vielfalt im Unternehmen, damit alle Mitarbeitenden ihr Potenzial voll entfalten können. So werden Talente sichtbar und das macht uns gemeinsam erfolgreich. Auch am Diversity Ball werden Vielfalt und vielfältige Talente sichtbar gemacht. Daher unterstützen wir diese großartige Veranstaltung bereits seit vielen Jahren“.

Dieses Jahr wurde im Arkadenhof des Wiener Rathauses auch eine ganz besondere Awareness Aktion für seltene Erkrankungen ins Leben gerufen. Der große rote Kranich von Takeda stand als besonderes Fotomotiv zur Verfügung, um Ballbesucher*innen die Möglichkeit zu bieten, sich mit Menschen mit seltenen Erkrankungen zu solidarisieren. Für jedes Foto wurde vom Diversity Ball eine Spende an einen Verein zur Unterstützung von Kindern mit einer seltenen Erkrankung, NF Kinder, geleistet.

Takeda Pride

Diversity umfasst, dass sexuelle Orientierung und die persönliche Geschlechtsidentität im Unternehmen keine Tabuthemen sind, sondern Individuen in ihrer Unterschiedlichkeit gewürdigt werden. Takeda engagiert sich schon seit vielen Jahren dafür: 2012 wurde bereits die erste interne LGBTQIA*-Netzwerkgruppe bei Takeda in Österreich gegründet. Die sogenannte Takeda Resource Group setzt selbst Initiativen im Unternehmen um, klärt auf und bietet Unterstützung und Beratung. Ein Highlight ist der Takeda Truck auf der Regenbogenparade, an der das Unternehmen jedes Jahr mit über 100 Mitarbeitenden bereits seit 2015 teilnimmt. Auch beim Pride Run ist Takeda mit einer eigenen Läufer*innen-Gruppe vertreten. Besonders wichtig ist zudem der Austausch mit NGOs und Community-Initiativen, gerade die Zusammenarbeit mit LGBTQIA*-Organisationen besteht bereits seit langer Zeit. Takeda unterstützt wissenschaftliche Arbeiten durch das Sponsoring von Awards, lädt externe Expert*innen zu Vorträgen und Fortbildungen ein und lebt Kooperationen auf Augenhöhe mit diesen Pride-Partner-Organisationen.

Takeda Resource Groups

Ähnlich den Pride Gruppen gibt es auch zu anderen gesellschaftsrelevanten Themen selbstbestimmte Gruppen mit engagierten Mitarbeiter*innen, die Netzwerks-, Aufklärungs- und Beratungsarbeit leisten. „Diese Resource Groups sind eine zentrale Stütze für Takeda, um Diversität im Unternehmen voranzutreiben. Gleichzeitig achtet das Management Team von Takeda in Österreich darauf, dass alle Führungskräfte bewusst und offen mit Diversity, Equity und Inklusions (DEI)-Themen umgehen lernen. Eine wichtige aktuelle Stoßrichtung in dieser Diversityarbeit ist das Aufdecken von unbewusstem Denken in Stereotypen – dem sogenannten ‚unconscious bias‘.“

Alters- und Generationengerechtigkeit

NESTORGOLD ist ein Zertifizierungsprozess, in dem die gesamte Organisationsstruktur eines Unternehmens auf alterns- und generationengerechte Gestaltung überprüft wird und in denen die Potentiale und Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen in allen Lebensphasen berücksichtigt werden. Mit Stolz trägt Takeda nun die Urkunde NESTORGOLD BEWEGT, die einen wichtigen Meilenstein in diesem Zertifizierungsprozess darstellt.

Ausgezeichnete Inklusion

In diesem Jahr wurde Takeda im Rahmen des renommierten Wirtschaftspreises Austria’s Leading Companies Award (ALC) mit dem österreichweiten ALC Inklusionspreis ausgezeichnet. Dieser Preis würdigt herausragende unternehmerische Leistungen bei der Inklusion von Menschen mit Behinderungen ins Berufsleben. Seit über zehn Jahren arbeitet Takeda mit NGOs und externen Partnerorganisationen zusammen, um Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen eine erfolgreiche Integration in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Abschließend betont Hilgers: „Takeda fokussiert ausschließlich auf die Talente und Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen, nicht auf allfällige Behinderungen oder Beeinträchtigungen. Damit Stärken von Menschen mit Behinderungen gut eingesetzt werden können, ist Verständnis wichtig. Wenn das Team gemeinsam über die Bedürfnisse aller Teammitglieder spricht, wird die Zusammenarbeit sehr rasch von allen als Vorteil erlebt.“

Takeda sieht Vielfalt als Motivations- und Innovationsmotor, der den Mitarbeitenden hilft, ihre Stärken und Talente zu finden. Wenn Menschen die Chance bekommen, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten, sind sie um ein Vielfaches innovativer, kommen zu neuen Lösungen und denken „out of the box“. In diversen Teams entsteht eine viel dynamischere Atmosphäre und Mitarbeiter*innen können ihre Interessen und Stärken ausleben und einbringen. Durch Chancengleichheit wächst das Vertrauen ins Unternehmen. All diese Aspekte verbessern die Motivation und die Leistungsbereitschaft. Somit sieht Takeda Diversität auch als einen betriebswirtschaftlichen Erfolgsfaktor – nicht nur für die einzelne Person, sondern für das gesamte Unternehmen.

Über Takeda international

Takeda ist ein weltweit führendes, werteorientiertes, forschendes, biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan. Takeda hat sich zum Ziel gesetzt, lebensverbessernde und -erhaltende Arzneimittel für die Behandlung von seltenen und komplexen Erkrankungen zu entwickeln und zu produzieren. Im Vordergrund steht die Versorgung von Patient*innen, für die keine oder nur wenige Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Bei Takeda ist immer das Engagement für Patient*innen, Mitarbeitende und die Umwelt im Fokus. https://www.takeda.com.

Über Takeda in Österreich

In Österreich findet bei Takeda jeder Prozessschritt für innovative Arzneimittel statt: von der Forschung & Entwicklung, über Plasmaaufbringung und Produktion bis zur Versorgung der Patient*innen. Über 4.500 Mitarbeiter*innen tragen dazu bei, dass Medikamente aus Österreich in über 100 Länder weltweit gelangen und Patient*innen in Österreich Zugang zu den innovativen Arzneimitteln von Takeda erhalten. Das österreichische Produktportfolio hilft Patient*innen unter anderem in den Bereichen Onkologie, seltene metabolische Erkrankungen, Gastroenterologie und Immunologie. Takeda wurde als zertifizierter Top Employer auch für seine herausragende Employee Experience und sein Engagement für Inklusion ausgezeichnet und ist Vorreiter im Bereich der nachhaltigen und verantwortungsvollen Arzneimittelproduktion. https://www.takeda.at.

Pressefotos unter: http://www.publichealth.at/portfolio-items/takeda-diversity-2023/

Informationen zum Takeda Kranich unter: https://www.fliegmitdemkranich.at/

