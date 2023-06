Kultursommer-Auftakt feierte seine erfolgreiche Premiere

Unter dem Motto “Strahlkraft pur: KULTUR!” feierte der Kultursommer-Auftakt der Tourismusregion Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge seine Premiere.

Noch in diesem Sommer starten wir eine Social Media Kampagne für Kunst und Kultur mit der Kärnten Werbung, und wir planen die Umsetzung einer Kultur-Pressereise im Frühsommer 2024. Stefan Brandlehner, Geschäftsführer Tourismusregion Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge

Millstatt/Spittal/Feldkirchen/Albeck (OTS) - Von Tanz- und Theaterinszenierungen, Opernabenden, Klassikkonzerten mit Weltstars, internationalen Gitarrenklängen bis hin zu Ausstellungen namhafter Künstlerinnen und Künstler: Das Kulturprogramm in der Region Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge feiert Jahr für Jahr große Erfolge. Um die Strahlkraft des kulturellen Angebots einmal mehr vor den Vorhang zu holen, lud die Tourismusregion am 2. Juni 2023 in Kooperation mit dem Kulturamt Spittal zur Premiere des Kultursommer-Auftakts nach Spittal an der Drau.

Moderiert von Angelica Ladurner, Intendantin des Ensembles Porcia, präsentierten sich erstmals die großen Kulturinitiativen der Region gemeinsam auf der Theaterwagen-Bühne des Ensembles Porcia: Musikwochen Millstatt (Bernhard Zlanabitnig), Gitarrenfestival La Guitarra Esencial (Julia Malischnig), kultur-forum-amthof (Hanni Gerretsen) mit Sommeroper im Amthof (Johannes Hanel), Schloss Albeck (Elisabeth Sickl), millstART (Anette Lang), Ensemble Porcia (Angelica Ladurner). Beim Kultur-Infostand erhielt das Publikum alle Informationen zum Kulturprogramm 2023. Zudem stellte die Tourismusregion in Kooperation mit der Tourismus Qualitätsinitiative Kärnten den druckfrischen Kulturfolder vor.

Vielfalt sichtbar machen

Die Theaterwagen-Inszenierungen vom Ensemble Porcia brachten das “leichte Lachen von Porcia” in den Spittaler Schlosspark. Sopran Iza Kopec und Countertenor Armin Gramer sangen Opernarien und präsentieren das Programm der Sommeroper im Amthof. Musikalisch begleitet wurden sie von der aus Japan stammenden Pianistin Nana Masutani. Das Albecker Schlosstheater machte mit einer Szene aus der Komödie “Oscar” - gespielt von Charles Elkins und Arnold Dörfler - Lust auf den Theater-Sommer. Die jungen Gitarristinnen Valentina Schantl und Amirah Pranzl repräsentieren das Gitarrenfestival La Guitarra Esencial, das Duo Trumpet-Power (Michael Peitler und Andreas Oberlerchner) die Musikwochen Millstatt.

Kultur Get together

Im Vorfeld des offiziellen Kultursommer-Auftakts lud die Tourismusregion zum “Kultur Get together”, um über die Maßnahmen zur Stärkung des Kulturtourismus zu informieren.

Regions-Geschäftsführer Stefan Brandlehner: “Wir werden uns langfristig diesem Thema annehmen und mit den Kulturschaffenden in der Region im regen Austausch bleiben. Noch in diesem Sommer starten wir eine Social Media Kampagne für Kunst und Kultur mit der Kärnten Werbung, und wir planen die Umsetzung einer Kultur-Pressereise im Frühsommer 2024. ” Gertrude Ortner (Kärnten Werbung): "Tourismus und Kultur sind eng miteinander verwoben. Die Kultur trägt dazu bei, die Einzigartigkeit eines Reiseziels zu sichern und zu einem unvergesslichen Urlaubserlebnis beizutragen. Die Kärnten Werbung intensiviert die Kommunikation über das Kulturland Kärnten. Wir werden Kärnten noch stärker als spannende Destination mit kultureller Vielfalt im Herzen des Alpen Adria Raumes sichtbar machen.”

Max Strafinger von der Strafinger Tourismuswerkstatt referierte über sein vom Bundesministerium gefördertes Leuchtturmprojekt, um Kulturveranstaltungen mit Packages und Hotelkooperationen in den touristischen Fokus zu rücken und gezielt neue Gäste zu erreichen. Christine Sitter, Geschäftsfüherin der LAG Nockregion Oberkärnten: “Kultur ist das Spiegelbild der Gesellschaft. Die Strahlkraft unseres Kulturangebots ist beeindruckend.”

