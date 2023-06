VGT-Aktion zu „Wozu ein Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz?“

Vor dem Parlament in Wien werden anhand von 5 Beispielen die absurden Unterschiede in den Jagdgesetzen der 9 Bundesländer bildlich dargestellt

Wien (OTS) -

Wann: Dienstag, 6.Juni 2023, 10:30 - 11:30 Uhr

Wo: 1010 Wien, Dr.-Karl-Renner Ring 3, auf der Rampe vor dem Parlament

Was: 9 Plakate aus den 9 Bundesländern, die 5 eklatante und nicht nachvollziehbare Unterschiede im Umgang mit Tieren in den Jagdgesetzen zeigen, werden präsentiert



Seit Anfang Mai kann man das neue Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz unterschreiben, siehe vgt.at/bundesjagdgesetz. Die Jagd darf nicht mehr egoistisches Privatvergnügen sein, sondern muss sich an Ökologie und Tierschutz als ihren Grundpfeilern orientieren. Und das am besten in einem bundeseinheitlichen Jagdgesetz. Die Tiere verdienen in ganz Österreich den völlig gleichen Schutz. Es ist nicht nachvollziehbar, warum am linken Ufer der Leitha Enten aus Massentierhaltung zum Abschuss ausgesetzt werden dürfen, aber am rechten Ufer der Leitha nicht. Es gibt viele derartige eklatante Beispiele, die ein Bundesjagdgesetz notwendig machen!

„Wozu ein Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz?“

Vor dem Parlament in Wien werden anhand von 5 Beispielen die absurden Unterschiede in den Jagdgesetzen der 9 Bundesländer bildlich dargestellt.

Datum: 06.06.2023, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: vor Parlament

Dr-Karl-Renner Ring 3, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at