Einladung zur Pressekonferenz: Gemeinsam MI(N)Tmachen – Aktionsplan für umfassende MINT-Fachkräfte-Offensive

BM Polaschek und IV-Präs. Knill präsentieren neue BMBWF-Initiative: MINT soll während der gesamten Bildungslaufbahn attraktiver und zugänglicher werden

Wien (OTS) - In Österreich besteht in den nächsten Jahren ein hohes Beschäftigungspotenzial von 58.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen bis 2029 in Berufen, die spezialisierte MINT-Qualifikation erfordern – zeigt eine Economica-Studie der IV. Durch einen neue Initiative des BMBWF werden in Zukunft diese Potenziale im MINT-Bereich gezielt abgerufen. Zur Präsentation des neuen MINT-Aktionsplans laden wir Sie herzlich ein zur Pressekonferenz "Gemeinsam MI(N)Tmachen – Aktionsplan für umfassende MINT-Fachkräfte-Offensive", am Dienstag, den 6. Juni 2023, um 9:00 Uhr in die HTL Spengergasse, ein.

Ihre Gesprächspartner sind

- Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft & Forschung

- Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV)

- Gerhard Hager, Direktor HTL Spengergasse

Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen und ersuchen um Anmeldung unter:

presse@iv.at

Pressekonferenz: Aktionsplan MI(N)Tmachen

BM Polaschek präsentiert in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit IV-Präsident Knill neuen MINT-Aktionsplan.

Datum: 06.06.2023, 09:00 Uhr

Ort:

HTL Spengergasse

Spengergasse 20, 1050 Wien, Österreich

