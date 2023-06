Bezirksmuseum 8: „Kammermusik vom Feinsten“ am 7.6.

Anmeldung zum Konzert per E-Mail: fdkm.wien.schriftfuehrer@gmail.com

Wien (OTS) - Kompositionen von Schubert, Schumann und Burgmüller ertönen beim nächsten Konzert des Kultur-Vereines „Freunde der Kammermusik“: Am Mittwoch, 7. Juni, wollen 10 ambitionierte Instrumentalist*innen ihre Zuhörer*innen mit einem stimmungsvollen Melodienreigen erfreuen. Die Veranstaltung fängt um 19.00 Uhr an. Der Eintritt ist frei. Spenden des Publikums nehmen die ehrenamtlichen Organisator*innen gerne entgegen. Das Konzert findet im Festsaal des Josefstädter Bezirksmuseums (8., Schmidgasse 18) statt. Der Abend hat den verheißungsvollen Titel „Kammermusik vom Feinsten“. Information und Reservierung: Telefon 0664/84 76 294. Auskunft und Anmeldung per E-Mail: fdkm.wien.schriftfuehrer@gmail.com.

Die mitwirkenden Tonkünstler*innen sind Renate Bohn (Klavier), Zsuzsa Varga (Klavier), Erich Vanecek (Klavier), Anton Weber (Violine), Regine Koch (Violine), Chrisoula Kombotis (Viola), Ulrike Vallaster-Penz (Cello), Edwin Vanecek (Cello), Walter Rossmanith (Klarinette) und Herbert Stepanek (Kontrabass). Wer Fragen über andere Kultur-Termine und über den Museumsbetrieb hat, kann die ehrenamtlich aktive Leiterin, Maria Ettl, unter der Telefonnummer 403 64 15 kontaktieren. Mitteilungen an die Bezirkshistorikerin via E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturelle Angebote im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

presse.wien.gv.at