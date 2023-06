Karl Ploberger präsentiert am 6. Juni „Das Paradies in der Ferne“

„Dominica – Die Naturinsel in der Karibik“ um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Karl Ploberger erkundet in „Das Paradies in der Ferne“ am Dienstag, dem 6. Juni 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 ein ganz besonderes Naturparadies! „Dominica – Die Naturinsel in der Karibik“:

ein Geheimtipp unter den Inseln in dieser Region. Das Land ist vulkanischen Ursprungs, üppig grün mit nebelverhangenen Bergen und einer tropischen Pflanzenwelt. Umrahmt von Sonne, Strand und Meer leben die Menschen hier die karibische Lebensfreude. Versteckt in dieser atemberaubenden Landschaft entdeckt Karl Ploberger viele tropische Gartenparadiese.

Künstlerischer Tropengarten mit Meerblick: Hoch oben auf den Klippen liegt das Anwesen von Michelle Murphy, einer Künstlerin aus dem US-amerikanischen Philadelphia. Eine tropische Blüh-Oase – Meerblick inklusive. Hier wachsen viele botanische Besonderheiten wie der Papageienschnabel, ein Kalebassen-Baum oder der Ylang-Ylang-Baum, dessen wohlriechende Blüten die Basis des Parfums „Chanel Nr. 5“ sind.

Botanischer Garten von Roseau: Der Botanische Garten in der Inselhauptstadt Roseau hat eine lange Geschichte. Angelegt wurde er 1890 in der britischen Kolonialzeit. Heute dient der 40 Hektar große Landschaftspark auch als Erholungsraum. Ein von Hurrikan David im Jahr 1979 durch einen hohen Baum zerquetschter Schulbus führt den Besucherinnen und Besuchern die Wetterextreme vor Augen, die auf Dominica omnipräsent sind.

Free Up Farm: Am Fuße des ruhenden Vulkans Mourne Diablotins im Norden der Insel liegt die Free Up Farm – ein sieben Hektar großes Paradies mit exotischem Obst, Gemüse und vielen Kräutern. Diese Bio-Landwirtschaft ist das Lebensprojekt von Lubitza „Lulu“ Currie und Aubrey Bynoe. Der Anbau ist hier auf Dominica durch die Wetterkapriolen eine enorme Herausforderung. Lulu und Aubrey haben sich auf klimaresistente Nutzpflanzen und geeignete Anbausysteme spezialisiert.

Zion-Valley-Kräutergarten: Im Tal vor den spektakulären Victoria-Wasserfällen liegt mitten im Regenwald versteckt der Zion-Valley-Kräutergarten. Sein Besitzer ist auf Dominica sehr bekannt: Moses Joseph James. Seit vielen Generationen erprobt seine Familie die Wirkung verschiedener Heilkräuter.

Tropischer Papillote-Garten: Anne Baptiste ist mit dem stolzen Alter von 93 Jahren eine Garten-Legende auf Dominica. Sie hat sich hier mit großer Gartenleidenschaft eine karibische Oase geschaffen. Zwei Wasserfälle plätschern in dem zwei Hektar großen Garten die grünen Hänge herab, dazwischen heiße Vulkanquellen und botanische Kostbarkeiten.

Indian River: Ein besonderes Highlight auf Karl Plobergers Reise ist die Indian-River-Tour durch die dicht bewachsene Dschungel-Landschaft. Der Fluss ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Denn hier wurden einst Szenen des Kino-Blockbusters „Fluch der Karibik 2“ mit den Hollywood-Stars Keira Knightley, Johnny Depp und Orlando Bloom gedreht.

