Hans Knauß präsentiert siebente „Österreich vom Feinsten“-Ausgabe

„Oberösterreich: Romantikstadt Steyr − Nationalpark Kalkalpen − Kurstadt Bad Hall“ am 8. Juni in ORF 2

Wien (OTS) - Von der Romantikstadt Steyr über den Nationalpark Kalkalpen bis in die Kurstadt Bad Hall: Die siebente Ausgabe der beliebten ORF-Sendereihe „Österreich vom Feinsten“ – zu sehen am Donnerstag, dem 8. Juni 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 − ist in Oberösterreich zu Gast. Hans Knauß wird auf seiner Tour vor allem drei regionale Besonderheiten erkunden: die Romantikstadt Steyr mit ihren Bürgerhäusern aus allen Stilepochen, den Nationalpark Kalkalpen, der das Sengsengebirge und das Reichraminger Hintergebirge umfasst sowie das größte zusammenhängende Waldgebiet Österreichs schützt, und die Kurstadt Bad Hall, deren Kurpark mit 40 Hektar eine der größten und ältesten Parkanlagen Österreichs ist. Gespräche mit besonderen Menschen aus den Regionen, landschaftliche Höhepunkte, vielseitige Volksmusik, Kulinarisches, Brauchtum und Tradition umrahmen die stimmungsvolle Entdeckungsreise. Für Buch und Regie zeichnet Elisabeth Eisner verantwortlich.

Romantikstadt Steyr − Nationalpark Kalkalpen − Kurstadt Bad Hall

Die Sendung beginnt in der Romantikstadt Steyr mit Musik des Traditionsvereins Stadtkapelle Steyr und mit moderneren Klängen der Gruppe Diatonische Expeditionen. Bald danach wird es besonders schmackhaft, wenn Hans Knauß beim Kirchenwirt von Großraming und Wirtin Geli Ahrer einen Mostbraten genießt. Die Tour führt weiter an die Enns, wo der Viergesang ViaSanMia seine Stimmen auf einem Floß fahrend erhebt – und Fritz Dirninger anschließend gemeinsam mit Hans Knauß ein Floß baut. Vom Wasser geht es weiter in den Nationalpark Kalkalpen. Im Bodinggraben vor dem Jagdschloss trifft Hans Knauß auf die jungen Geschwister Stubauer, die mit ihrem Können und ihrer Freude am Musizieren begeistern. Bei Familie Bades in Molln gibt es Einblicke in die Geheimnisse der Maultrommelerzeugung. Das Moina Brummeisenduo lässt dieses Traditionsinstrument auch gleich erklingen. Traditionelles Handwerk steht auch in Trattenbach, im „Tal der Feitlmacher“, mit der Herstellung des originalen Klappmessers auf dem Programm. Bei einem Abstecher in das Stift Kremsmünster bietet der „Fischkalter“ eine besondere Kulisse für die Darbietung der Pulverriedl Geigenmusi und ein Gespräch von Hans Knauß mit „Stiftsfischer“ Herbert Krenhuber. Die Steinersdorfer Rud und die Lauser Rud überraschen mit dem Traunviertler Tanz und Gstanzln, bevor das Kurorchester Bad Hall im schönen Kurpark den klangvollen Abschluss der Sendung bildet.

Für die musikalische Gestaltung der Sendung sorgen die Stadtkapelle Steyr, Diatonische Expeditionen, ViaSanMia, die Geschwister Stubauer, das Moina Brummeisenduo, die Pulverriedl Geigenmusi, Steinersdorfer Rud & Lauser Rud und das Kurorchester Bad Hall.

Eine Produktion des ORF Landesstudio Steiermark.

