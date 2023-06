willhaben lud zur Immobilien Summernight 2023

Wien (OTS) -

Rund 470 VertreterInnen der heimischen Immobilien-Branche folgten am 1. Juni 2023 der Einladung von willhaben

Netzwerken und feiern im Palmenhaus des Wiener Burggartens

Auch in diesem Jahr versammelte sich das Who-is-Who der österreichischen Immobilien-Branche, um gemeinsam mit dem Immobilien-Team von willhaben auf gemeinsame Erfolge anzustoßen. Mehr als 470 namhafte Gäste fanden sich am Abend des 1.Juni 2023 im Palmenhaus des Wiener Burggartens ein, um sich mit PartnerInnen, WegbegleiterInnen und FreundInnen auszutauschen und zu feiern.

„Das gesamte willhaben-Immobilien-Team und ich freuen uns sehr, heute viele bekannte sowie auch einige neue Gesichter bei unserer Immobilien Summernight zu begrüßen. 2023 ist für die Branche ein dynamisches, spannendes und komplexes Jahr. Umso wichtiger ist es, in ständigem Austausch miteinander zu bleiben, einander neue Impulse zu geben und Erfolge umso mehr zu zelebrieren“, so Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben. Im Anschluss sorgten der Live Act Sugar Sky, köstliche kulinarische Verpflegung und coole Drinks bis zu später Stunde für sommerliche Partystimmung im Herzen Wiens.

Unter den zahlreichen Gästen befanden sich u. a.: Erich Benischek (Blaue Lagune), David Breitwieser (OPTIN Immobilien), Sascha Haimovici (IMMO-CONTRACT), Martina Hirsch (S Real), Helga und Otto Kauf (Flair Bauträger), Martina Maly-Gaertner (UBM), Roswitha McGehee (SÜBA), Sabine Treibenreif (WINEGG), Clemens Rauhs (LIV), Harald Schippl (Schippl-Haus), Christian Wagner (6B47), Jenni Wenkel (CIO Union Investment), Silvia Renezeder (CITA Immobilien) und viele mehr.

Hier geht es zur gesamten Fotogalerie (c) Roland Rudolph

