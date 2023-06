Die Preisverleihung des internationalen Allmedienwettbewerbs "My China Story · GBA Guangdong-Hongkong-Macao" fand in Zhongshan, Guangdong statt (FOTO)

Beijing, China (ots) - Am 2. Juni fand die Preisverleihung des internationalen Allmedienwettbewerbs "My China Story · GBA Guangdong-Hongkong-Macao" in Zhongshan, Guangdong statt, der durch China International Communications Group (CICG) organisiert, durch das Informationsbüro der Volksregierung der Provinz Guangdong und die Volksregierung der Stadt Zhongshan unterstützt bzw. durch das Informationsbüro der Volksregierung der Stadt Zhongshan, das Internet-Informationsbüro der Stadt Zhongshan, das Auslandskommunikationszentrum der Mediengruppe Southcn und Beijing Xufang International Digital Culture Media Co., Ltd. ausgetragen wurde.

GBA Guangdong-Hongkong-Macao hat sich zu einer der offensten und wirtschaftlich dynamischsten Regionen Chinas entwickelt. Für den diesjährigen Wettbewerb mit dem Thema "GBA Guangdong-Hongkong-Macao" wurden mehr als 28.000 Beiträge eingereicht. Nach drei Begutachtungsrunden durch mehr als 20 chinesische und ausländische Fachjuroren aus den Bereichen Medien, Film und Fernsehen, Internet und internationale Kommunikation wurden insgesamt mehr als 80 preisgekrönte Werke ausgewählt, die die Geschichte und den humanistischen Stil des GBA-Aufbaus in reichhaltigen Formen wie Text, Bildern und kurzen Videos präsentierten. Insbesondere waren die Allmedienbeiträge in der Kategorie "Schönste Geschichte in Zhongshan" inhaltsreich, menschlich sowie kreativ und stellten Zhongshaner wirtschaftliche Entwicklung, kulturellen Charme und den Heimatsblick der Übersee-Chinesen in all ihren Aspekten dar. Zhongshan hat eine reiche Geschichte, ein blühendes kulturelles Erbe und eine Vielzahl berühmter Persönlichkeiten aufzuzeigen. Herr Sun Yat-sen, der große Pionier der chinesischen demokratischen Revolution, wurde hier geboren. Gegenwärtig konzentriert sich Zhongshan auf das Geschäftsumfeld, die Industrie, das Verkehrswesen, die Innovation, die öffentlichen Dienstleistungen und die soziale Verwaltung, die Planung und andere Bereiche, fördert die Integration und interaktive Entwicklung mit Shenzhen und anderen Städten an der Ostküste, beschleunigt den Aufbau einer experimentellen Reform- und Innovationszone für die Integration und interaktive Entwicklung der Ost- und Westküste der Perlflussmündung in der Provinz Guangdong und schafft eine neue Situation für eine hochwertige Entwicklung in Zhongshan.

Die Marke "My China Story" wurde 2018 von China International Communications Group (CICG) gegründet und hat 2019 erfolgreich ihren ersten internationalen Kurzvideowettbewerb abgehalten, der langfristige Ausschreibungen für mehrsprachige und mehrformatige Kurzvideos rund um China gegenüber chinesischen und ausländischen Creator-Teams, ausländischen Moderatoren, We-Medienteams und Einzelpersonen organisiert, um das einzigartige China-Bild von Ausländern zu demonstrieren, die wunderbare Reise von Ausländern aufzuzeichnen, die China-Geschichten aus der ganzen Welt zu sammeln und die chinesisch-ausländische Integration aus der Perspektive eines Dritten zu präsentieren. Nach fünf Jahren der Entwicklung hat sich "My China Story" zu einer bekannten Veranstaltung für ausländische Kommunikation entwickelt, die die Erstellung mehrsprachiger Kurzvideos, jährliche Wettbewerbe, spezielle Wettbewerbe, Seminare über internationale Kommunikation mit neuen Medien und thematische Vorführungen miteinander verbindet und darauf abzielt, die maßgebliche Marke "Ausländer filmen China" aufzubauen, die offenste Kommunikationsplattform für globale Filmschaffende zu schaffen und die umfassendste Zusammenarbeit zwischen Kreativen und Sendern zu ermöglichen.

