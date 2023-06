Kulturmarken-Erfinder Hans-Conrad Walter erhält Markenrechte vom Theaterverlag Friedrich Berlin zurück und setzt sein Lebenswerk fort

Berlin (ots) - Die Markenrechte für die Wortmarken Causales, Kulturmarke, Kulturmarken, KulturInvest! sowie Aurica gehen an ihren Erfinder Hans-Conrad Walter zurück. Im Jahr 2022 hatte der Theaterverlag Friedrich Berlin nach einer unverschuldeten und pandemiebedingten Insolvenz der Agentur Causales die Markenrechte erworben und damit bewahrt, ohne eine Rechtsnachfolge anzutreten.

Im Jahr 2024 plant der Kulturmanager Hans-Conrad Walter als alleiniger Markeninhaber Europas anvancierteste Kulturpreise und Europas größten Kulturkongress wieder jährlich in Eigenregie mit namhaften Juroren, Referent*innen und Förder*innen zu realisieren und wird damit weiterhin Trends im europäischen Kulturmarkt aufzeigen sowie die dynamischsten Kulturprojekte, die engagiertesten Kulturmanager*innen und ihre Förder*innen auszeichnen. Walter hatte die gleichnamige Initiative Kulturmarken im Jahr 2003 mit dem Ziel gegründet, Kulturprojekte und deren Markenpflege in Zusammenarbeit mit Sponsoren sichtbarer zu machen sowie mit Unterstützung vieler Förderer aus der Wirtschaft, darunter 5 DAX-Unternehmen, die Europäischen Kulturmarken Awards und den KulturInvest!-Kongress als umfangreiche Fortbildungs- und Netzwerkveranstaltung für europäische Kulturmanager*innen bis zum Jahr 2021 veranstaltet.

Wie begehrlich die seit Jahren beim Deutschen Patent und Markenamt geschützten Wortmarken sind, zeigt unter anderem ein Interview in der Lebensmittelzeitung vom 1. Juli 2022, in dem ein Projektleiter der GFK - Gesellschaft für Konsumforschung den Kulturmarken einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Funktionsmarken zuspricht, dann aber "Kulturmarken als Pluspreis-Eckartikel" im Handel bezeichnet und die Meinung vertritt, "Kulturmarken zeigen die neue Welt der Konsumgesellschaft auf".

"Iglo, Frosta und Mutti sind Industriemarken und keineswegs lebendige Kulturmarken, wie das innerhalb der Europäischen Kulturmarken-Awards von einer namhaften Jury ausgezeichnete Guggenheim Museum Bilbao, die Bregenzer Festspiele oder das Burgtheater Wien. Die Initiative Kulturmarken wurde ins Leben gerufen, um allein der Kultur, Kulturakteuren, Kulturförder*innen und Kulturliebhaber*innen einen Nutzen zu stiften. Insbesondere auch, um das Wahre nicht zu einer beliebigen Ware werden zu lassen", so Walter und weist auch auf die aus seiner Sicht unglückliche Benennung eines lobenswerten Kulturförderprogramms der Bundesregierung mit dem Namen KulturInvest im Jahr 2022 hin, eine ebenfalls von ihm geschützte Wortmarke.

"Das Markenkapital eines Kulturprojektes besteht im Wesentlichen aus Genese, Haltung, Programmatik und seinen kreativen Mitarbeiter*innen. Eine erfolgreiche Kulturmarke transportiert individuelle Werte, hat eine identitätsbasierte Philosophie, macht den Markenkern über eine glaubwürdige Programmpolitik erlebbar und mit einer widerspruchsfreien Kommunikation lebendig. Ein Kulturprojekt wird dann zu einer erfolgreichen Marke, wenn es sich mit einem eindeutigen Alleinstellungsmerkmal positioniert, in einem einheitlichen Erscheinungsbild kommuniziert und die individuellen Markenwerte emotional inszeniert. Dadurch entsteht ein unverwechselbarer Markencharakter, der durch eine nachhaltige Markenpflege den Zielgruppen Orientierung ermöglicht und die Besucher an die Marke bindet.", so Walter weiter und verweist auf den Nutzen von glaubwürdigen Markeninszenierungen im krisengeschüttelten Kultursektor, um das Publikum wieder zur Kultur und die Kultur zum Publikum zu bringen.

Walter hat in den letzten 20 Jahren über 300 Kulturanbieter*innen in Europa beraten. Die Kulturszene kann durch sein Engagement auf 15 erfolgreiche Kulturkongresse mit über 1.000 trendsetzende Referent*innen und 10.000 Teilnehmer*innen zurückblicken sowie auf 17 legendäre Preisverleihungen im Galacharakter mit über 100 innovativen Preisträger*innen der Europäischen Kulturmarken Awards, die mit der Aurica, einer ikonenhaften Preisskulptur aus Bronze ausgezeichnet wurden. Bereits 2017 wurde Hans-Conrad Walter innerhalb der Internationalen Sponsoring Awards für sein Lebenswerk als Kulturberater ausgezeichnet.

