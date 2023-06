Mistelbach holt Vize-Staatsmeister-Titel bei Fußballturnier der Landwirtschaftlichen Fachschulen Österreichs

LR Teschl-Hofmeister: Schulsport stärkt soziale Kompetenzen und fördert die körperliche Fitness

St.Pölten (OTS) - Die besten Mannschaften der Bundesländer spielten beim 7. Bundesfußballturnier der Landwirtschaftsschulen in Vorau (Steiermark) um den begehrten Pokal. Nachdem die Fußballmannschaft der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Mistelbach sich den NÖ-Landestitel sichern konnte, stieß die Elf aus dem Weinviertel beim Bundesturnier bis ins Finale vor und musste sich nur der LFS Althofen (Kärnten) geschlagen geben. Die Fachschule Mistelbach ist somit Vize-Staatsmeister im Fußball der Landwirtschaftsschulen Österreichs.

„Die Mannschaft der LFS Mistelbach zeigt, dass neben der fachlichen Ausbildung in den Fachbereichen der Landwirtschaft auch der Sport am Stundenplan eine wichtige Rolle spielt. Denn körperliche Fitness unterstützt die intellektuelle sowie soziale Entwicklung junger Menschen und stärkt die Konzentrationsfähigkeit sowie die Leistungsbereitschaft“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die herzlich zum Vize-Staatsmeister-Titel gratuliert. „Sport bietet eine hervorragende Plattform, um den Zusammenhalt und die Teamarbeit zu fördern. Aber neben den sportlichen Leistungen darf der Spaß an der Bewegung nicht zu kurz kommen“, so Teschl-Hofmeister.

Die Mistelbacher Mannschaft schaffte den Einzug ins Finale ohne Punkteverlust und zeigte einen beeindruckenden Spielstil. Daher wurde Marc Pecirep als bester Spieler und Marc Shcherbyna als bester Tormann des Turniers ausgezeichnet. Dritte im Turnier wurde die LFS Grabnerhof (Steiermark).

Weitere Informationen beim Büro LR Teschl-Hofmeister unter 02742/9005-12655, Mag. (FH) Dieter Kraus, und E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

