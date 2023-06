DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Michael Niavarani und Vanessa Mai am 6. Juni in ORF 1

Danach: „Pratersterne“ und „Herr Ostrowski sucht das Glück“

Wien (OTS) - Schönwetter in der Dienstagnacht: Die Late-Night-Hosts Stermann und Grissemann feiern in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 6. Juni 2023, um 22.00 Uhr in ORF 1 mit Michael Niavarani und der Jubiläums-Revue „Des Bullis Kern“ 110 Jahre Kabarett Simpl, bevor Schlagersängerin Vanessa Mai mit dem Comeback-Album „Hotel Tropicana“ im Marxpalast eincheckt. Um 23.00 Uhr präsentiert Hosea Ratschiller die „Pratersterne“ und begrüßt Roland Düringer, Aida Loos, Josef Jöchl und Sebastian Krämer auf der Stand-up-Bühne. Um 23.30 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit „Herr Ostrowski sucht das Glück: In der Einsamkeit“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Wenn die „Willkommen Österreich“-Saison sich dem Ende zuneigt, beginnt die Outdoor-Saison und das „Theater im Park“ öffnet seine Pforten. Das Programm bietet Kabarett, Konzerte und Theater, allem voran William Shakespeares „Sommernachtstraum“ in einer Bearbeitung und unter der Regie von Hausherr Michael Niavarani. Dieser spricht in „Willkommen Österreich“ u. a. über seine Open-Air-Bühne, die vom improvisierten Pandemie-Projekt zum Fixstern am Wiener Kulturhimmel avanciert ist – solange das Wetter mitspielt – und über das 110-Jahre-Jubiläum des Kabarett Simpl. Die Jubiläumssendung „Simpl Revue: Des Bullis Kern“ ist am Freitag, dem 9. Juni, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen.

„Wolkenfrei“ klingt nicht nur nach Schönwetter, sondern auch nach dem neuen (alten) Künstlernamen von Schlagersängerin Vanessa Mai. Mit ihrem neuen Album „Hotel Tropicana“, das im März erschienen ist, kehrt sie zum Schlagersound zurück. Im Talk mit Stermann und Grissemann verrät sie, warum ihre einstige Band „Wolkenfrei“ sich vom Trio zum Soloprojekt gemausert hat, und spricht über Sehnsuchtsorte. Gemeinsam mit der „Willkommen Österreich“-Studioband singt sie mit „Hotel Tropicana“ die Schlussnummer der Sendung.

