Zweite Ausgabe des Kinderkurzfilmfestivals „Kikeriki“ in Tulln

Insgesamt 33 Filme zwischen 8. Juni und 2. Juli

St.Pölten (OTS) - Insgesamt 33 Filme über zauberhafte Fabelwesen, magische Pflanzen, Kinotänze in schillernden Farben, Kochrezepte von einem anderen Stern, Katzen auf Reisen und den Duft der großen weiten Welt umfasst das Programm des zweiten Kinderkurzfilmfestivals „Kikeriki“, das von 8. Juni bis 2. Juli in der Kunstwerkstatt Tulln über die Bühne geht. Durch das „Kikeriki“-Programm führen auch heuer wieder Christoph Schwarz und Lisa Mai im Duo.

Gestartet wird am 8. Juni mit dem Filmprogramm „Was wächst denn da?“ und der Österreich-Premiere von Lucie Sunkovás Film „Zuza im Garten“ (Tschechien/Slowakei 2022); mit der Künstlerin Katya Dimova werden anschließend in der Kreativwerkstatt wundersame Pflanzen erblühen. Am 11. Juni heißt es dann „Lass uns tanzen!“, wenn fünf Kurzfilme aus mehr als 125 Jahren Kinogeschichte die Frage erforschen, wie Musik eigentlich aussieht.

Weitere Programm-Highlights sind u. a. „Wasser, Wind und Abenteuer“ mit fünf Reisefilmen und einem Mitmachprogramm für Wasserratten am 15. Juni, „Es war einmal … alles ganz anders“ mit wilden und sanften Märchen aus fernen Ländern am 18. Juni, „Zucker, Zimt und Zauber“ mit fünf Kochfilmen und einem Mitmachprogramm für Naschkatzen am 22. Juni, „Alles dreht sich und bewegt sich“ mit fünf Tanzfilmen und einem Workshop am 25. Juni, „Von Katzen auf flinken Tatzen“ mit drei Katzenfilmen und einem tierischen Gebärdensprache-Workshop am 29. Juni und nicht zuletzt das Kinokonzert der Donaupiraten am 2. Juli.

Die Filme und Mitmachworkshops starten jeden Donnerstag um 16.30 Uhr sowie Sonntag um 15.30 Uhr. Nähere Informationen bei SKYunlimited unter 0699/16448000, Elke Weilharter, und e-mail elke.weilharter @ skyunlimited.at; das detaillierte Programm und Karten unter www.kikeriki.film.

