Viertel Zwei wird als erstes Stadtquartier in Europa für Nachhaltigkeit mit PLATIN ausgezeichnet

Als erstes Stadtquartier in Europa mit dem PLATIN-Endzertifikat der ÖGNI ausgezeichnet zu werden, erfüllt uns mit Stolz Walter Hammertinger, CDO Value One 1/2

Nachhaltigkeit wird dann im höchsten Maß erreicht, wenn der Fokus nicht nur auf dem einzelnen Gebäude, sondern auch auf die Umgebung gelegt wird. Das Viertel Zwei ist ein idealer Ort, Nachhaltigkeit im Quartier zu begreifen. Ökologie, Ökonomie und Soziale Kompetenz ist hier sehr gut umgesetzt. Als ÖGNI freuen wir uns, dass der Gedanke der Nachhaltigkeit nicht nur diskutiert, sondern auch umgesetzt wird Peter Engert, Geschäftsführer ÖGNI 2/2

Wien (OTS) - Das Viertel Zwei in Wien Leopoldstadt erhält als erstes Stadtquartier in Europa das PLATIN-Endzertifikat der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) für seine herausragende Nachhaltigkeitsleistung. Die Bewertung basierte auf dem anerkannten Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) und umfasste ökologische, ökonomische, soziokulturelle, prozessuale und technische Qualitäten.

" Als erstes Stadtquartier in Europa mit dem PLATIN-Endzertifikat der ÖGNI ausgezeichnet zu werden, erfüllt uns mit Stolz ", verkündete Walter Hammertinger, Chief Development Officer (CDO) bei Value One. Diese Anerkennung würdigt das Viertel Zwei als wegweisendes Beispiel für nachhaltige Stadtentwicklung, insbesondere für seine sorgfältige Planung, lebendige Atmosphäre und umweltfreundlichen Maßnahmen.

„ Nachhaltigkeit wird dann im höchsten Maß erreicht, wenn der Fokus nicht nur auf dem einzelnen Gebäude, sondern auch auf die Umgebung gelegt wird. Das Viertel Zwei ist ein idealer Ort, Nachhaltigkeit im Quartier zu begreifen. Ökologie, Ökonomie und Soziale Kompetenz ist hier sehr gut umgesetzt. Als ÖGNI freuen wir uns, dass der Gedanke der Nachhaltigkeit nicht nur diskutiert, sondern auch umgesetzt wird ", ergänzt Peter Engert, Geschäftsführer, ÖGNI.

Integrierte Stadtstruktur und vielfältige Aufenthaltsflächen

Besonders positiv hervorgehoben wurde die gelungene Einbindung des Stadtquartiers in die bestehende Stadtstruktur sowie die Schaffung vieler (autofreier) Frei- und Aufenthaltsflächen. Die ausgewogene Nutzungsmischung von Büro- und Wohnflächen sowie die Verfügbarkeit wichtiger Einrichtungen wie Bildung, Gesundheitsversorgung und Nahversorgung trugen zur positiven Bewertung bei.

Nutzungsflexibilität und sorgsamer Umgang mit Bestandsgebäuden

Die hohe Nutzungsflexibilität des Viertel Zwei, der respektvolle Umgang mit den denkmalgeschützten Bestandsgebäuden sowie die exzellente Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und die qualitativ hochwertige Fußgänger-Infrastruktur wurden ebenfalls positiv bewertet.

CO2-freie Wärme- und Kältesysteme sowie innovative Energielösungen

Das Viertel Zwei setzt mit Unterstützung der Expertinnen der Beyond Carbon Energy auf innovative Energielösungen und umweltfreundliche Gestaltung. Das Kraftwerk Krieau sorgt für ein CO2-freies Wärme- und Kältesystem, während grüne Flächen mit vielen Bäumen sowie Wasser zur ökologischen Qualität beitragen.

Das Viertel Zwei wird dadurch zum Vorzeigeprojekt für nachhaltige Quartiersentwicklung. Mit dem Viertel Zwei setzt Value One neue Maßstäbe für nachhaltige Stadtentwicklung und demonstriert, wie ökologische, soziale und ökonomische Aspekte erfolgreich miteinander vereint werden können. Die Auszeichnung mit dem PLATIN-Endzertifikat der ÖGNI unterstreicht das Engagement von Value One für eine lebenswerte und zukunftsorientierte Stadterneuerung.

Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Digital Solutions arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter:innen an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro in fünf europäischen Ländern realisiert. Unter Berücksichtigung unserer ESG-Strategie werden außergewöhnliche Lebensräume gestaltet und für kommende Generationen erhalten. Aktuell leben und arbeiten mehr als 7.000 Menschen in unseren Immobilien. Das Wiener Stadtentwicklungs-gebiet Viertel Zwei und unsere Premium-Studenten-Apartments von MILESTONE in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen. www.value-one.com



Rückfragen & Kontakt:

Anna Spindler

Unternehmenskommunikation

+01 217120| presse @ value-one.com