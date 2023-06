Mit Messenger-Marketing von ONE TO ONE auf Erfolgskurs

Premium Destination Zell am See-Kaprun mit beeindruckenden Zahlen

Hallein, Salzburg (OTS) - Die beiden Inhaber von ONE TO ONE nützen Automatisierungen bereits seit mehr als drei Jahren erfolgreich für ihre Kunden im Tourismus. Mit Messenger-Marketing bieten sie einen effektiven Hebel zur Steigerung von Anfragen und Buchungen an. Gerade jetzt richten Unternehmen den Blick auf Messenger-Possibilities – ONE TO ONE liefert längst konkrete Ansätze.

„ONE TO ONE erzielt mit Messenger-Marketing als eine der ersten Firmen in Österreich konkrete, betriebswirtschaftlich belastbare Ergebnisse. Wir sind über die Testphase längst hinaus“, erklärt Mario Krispler. Das Rundum-Paket kann sich sehen lassen: Sämtliche über Messenger wie WhatsApp, Facebook und Instagram eingehende Nachrichten werden vorqualifiziert, segmentiert und an die gewünschte Stelle im jeweiligen Unternehmen weitergeleitet – ob Service-Team, Front-Office oder Rezeption. „Die Automatisierung der Dialoge bedeutet eine enorme Einsparung an personellen Ressourcen, Anfragen werden effektiv und rasch bearbeitet“, erklärt Wolfgang Gschaider einen der wesentlichen Vorteile von Messenger-Marketing.

ONE TO ONE im Einsatz für Zell am See-Kaprun

Die Zusammenarbeit mit der international bedeutenden Tourismusregion zeigt, was ONE TO ONE mit Messenger-Marketing erreicht. „ONE TO ONE bereitet die eingehenden Messenger-Nachrichten für uns auf und übergibt diese zentral an unser Service-Center. Die Automatisierung ermöglicht das DSGVO-konforme Gewinnen von Nutzerdaten, wir erhalten echte E-Mail-Adressen und erfahren, welche Urlaubsmotive die Nutzer haben“, berichtet Eva-Maria Bürgler, Head of Marketing Zell am See-Kaprun. „Pro Monat werden so hunderte Anfragen generiert, weil potenzielle Gäste mit Messengern vertraut sind und diese sehr gerne verwenden“, zeigt sich die Marketingverantwortliche begeistert.

Innovation Messenger-Marketing

„Bei der Verbindung von Messengerdiensten mit Automatisierung richten wir den Blick nicht auf die Möglichkeiten, sondern konzentrieren uns auf konkrete Anwendungen. Mit ONE TO ONE liefern wir für touristische Leistungsträger eine klare Lösung,“ so Mario Krispler und Wolfgang Gschaider.

Dieser Ansatz beinhaltet ganz klar den Fokus auf Innovationen. Im ersten Quartal 2023 wurde ein eigenes Kunden-Backend entwickelt, das Wertschöpfung, Datenzuwachs und Anfragen transparent und nachvollziehbar darstellt. Derzeit werden außerdem Messenger-Kampagnen im Bereich Human Resources bzw. Recruiting getestet. Ganz aktuell: ONE TO ONE kann eine vollständige Integration von ChatGPT und damit zusätzlich eine KI anbieten.

