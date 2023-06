Tag gegen illegale Fischerei – SPÖ-Bayr: Illegale Fangmethoden gefährden das Leben im Meer!

Bayr fordert, Meeresschutzgebiete weltweit rasch auszuweiten

Wien (OTS/SK) - Die illegale Fischerei ist mit ihren zerstörerischen Fangmethoden wie dem Einsatz von kilometerlangen Schleppnetzen eine der größten Bedrohungen für die Biodiversität der Meere. „Wir können nicht die ganze Vielfalt des Meereslebens wiederherstellen. Manches ist bereits unwiederbringlich verloren, aber wir können dafür sorgen, dass sich das Meer und seine Bewohner*innen regenerieren können und dafür eine nachhaltige Zukunft gestalten“, ruft Petra Bayr, Vorstandsmitglied von Parliamentarians for Global Action (PGA) und SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, am Internationalen Tag gegen illegale Fischerei am 5. Juni zum Handeln auf und ergänzt: „Zwei Drittel der Erdoberfläche dürfen nicht rechtsfreier Raum sein! Sklavenähnliche Arbeitsbedingungen auf Fischflotten und Menschenhandel sind eine Frage der Rechtsdurchsetzung auf den Ozeanen und zentrale menschenrechtliche Fragen.“ ****

Das internationale parlamentarische Netzwerk PGA betrachtet den Meeresschutz aus der Perspektive der Menschenrechte. Das Recht auf Nahrung kann nicht erfüllt werden, wenn Menschen in Küstengegenden nicht mehr fischen können, weil die Meere verschmutzt oder von internationalen Flotten leergefischt sind. Daher ist es den an der Kampagne beteiligten Parlamentarier*innen weltweit ein dringendes Anliegen, die undokumentierte und illegale Fischerei völkerrechtlich zu unterbinden. (Schluss) bj

