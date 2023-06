Sieben Verkehrstote in der vergangenen Woche

133 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 4. Juni 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche verstarben zwei Klein-Lkw-Lenker, zwei Pkw-Lenker, ein Moped-Lenker, ein Fahrrad-Lenker und ein Pkw-Mitfahrer bei sechs Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 3. Juni 2023, im Bezirk Sankt Johann im Pongau, Salzburg, bei dem zwei Personen getötet wurden. Ein 70-jähriger Pkw-Lenker wollte mit seiner 62-jährigen Beifahrerin an einer Kreuzung in eine Landesstraße B einbiegen und übersah dabei einen Lkw. Im Zuge des Einbiegevorgangs kollidierten beide Fahrzeuge miteinander, wobei der Pkw-Lenker und seine Beifahrerin noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarben. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Am Wochenende verunglückten insgesamt drei Verkehrsteilnehmer tödlich.





Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B, zwei auf einer Landesstraße L und je einer auf einer Autobahn und auf einer Gemeindestraße ums Leben. Jeweils zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und Salzburg sowie je einer in Niederösterreich, Tirol und in der Steiermark beklagt werden.





Vermutliche Hauptunfallursachen waren in vier Fällen Vorrangverletzung sowie in je einem Fall nichtangepasste Geschwindigkeit und Überholen. Ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.





Vom 1. Jänner bis 4. Juni 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 133 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 153 und 2021 113.

