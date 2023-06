Tag der Umwelt: GLOBAL 2000 und Schüler:innen gestalten in Klimavision 2040 gemeinsam die Zukunft

Das Programm „Klimavision 2040“ schafft für Schüler:innen den notwendigen Raum, sich mit Zukunftsentwürfen auseinanderzusetzen

Wien (OTS) - Die Klimakrise betrifft uns alle. Unsere Lebensrealitäten werden sich nachhaltig verändern. Doch sind Klima und Umwelt wirklich bei allen jungen Menschen Thema? Genau dort setzt das Bildungsprojekt Multivision an: Junge Menschen werden dazu animiert, aktiv als Ideengeber:innen ihre eigene Zukunft mitzugestalten. Das aktuelle Programm „Klimavision 2040“ tourt seit Beginn des Semesters durch Österreichs Schulen. Die eigene Klimazukunft wird in multimedialen Veranstaltungen von Schüler:innen diskutiert. Dabei wird interaktiv über die Klimakrise und ihre globalen Auswirkungen aufgeklärt.

„Die Hürden zu einem Engagement im Klimaschutz sind gerade für Jugendliche oft hoch. Es ist für mich ein Zeichen der Hoffnung, dass Schüler:innen interessierte Fragen stellen, ihre mutigen Ideen und Visionen einbringen und es möglich ist, gemeinsam eine spannende 'Klimavision 2040' zu gestalten“, so GLOBAL 2000-Projektleiterin Barbara Studeny.

Umweltschutz gemeinsam, spielerisch und innovativ

Seit 25 Jahren ist GLOBAL 2000 größtes Bildungsprojekt in Österreichs Schulen und konnte weit über 1 Million Schüler:innen ab der 5. Schulstufe erreichen. Vergangene Projekte waren im „Zeichen des Wassers“, „Klima und Mobilität“, „FairFuture“, „Klima und Energie“, „Re(d)Use“, „Mahlzeit – the story of men and Meat“, und die letzte Produktion „Über Leben – du brauchst die Natur“, die aktuell noch buchbar ist. Im aktuellen Programm „Klimavision 2040 arbeitet GLOBAL 2000 mit einem Hauptfilm, thematischen Modulen, Quiz, Video- und Bildformaten.

„Der Kampf gegen die Klimakrise geht uns alle an. Klimaschutz fokussiert auf die gesteigerte Lebensqualität und den Gewinn für alle. Doch nur wenn von Beginn an alle mitgenommen werden, können Hemmschwellen und Hürden nachhaltig abgebaut werden. Die nachkommenden Generationen sind es, die am meisten unter den Folgen der Klimakrise leiden werden. Letztens hat eine Fünftklässlerin zum Schluss gesagt: ‚Ich weiß nicht warum, aber ich habe heute zum ersten Mal so richtig über meine Art Sachen zu kaufen nachgedacht. Ich war schon ein bissl schockiert‘“ erzählt Studeny abschließend.

Hinweis für Schulen und Lehrer:innen

Buchbar ist die etwa 90-minütige Veranstaltung für Schulen unter: buchung@multivision.at, weitere Infos finden sich auf: www.multivision.at

GLOBAL 2000 bedankt sich für die tatkräftige Unterstützung bei der Konzeption und Produktion bei allen Partner:innen und Sponsor:innen.

Die Klimavision 2040 wird ermöglicht von: der ÖBB, dem AMS Niederösterreich, der Windkraft Simonsfeld, der DELTA Gruppe, der Joachim und Hanna Schmidt Stifung für Umwelt und Verkehr, sowie von klimaaktiv - der Klimaschutzinitiative des Klimaschutzministeriums.

