karriere.at startet Mentoring-Programm

Die Jobplattform lädt Studierende und Berufseinsteiger*innen ein, sich bis 2. Juli um einen von insgesamt 13 Plätzen zu bewerben.

Linz/Wien (OTS) - Im Rahmen des karriere.at Mentoring Programms stehen 13 Fach- und Führungskräfte ihren Mentees von November 2023 bis Juli 2025 für regelmäßige Treffen und einen kontinuierlichen Austausch zur Verfügung. Bei den Mentor*innen handelt es sich um hochrangige Führungskräfte von karriere.at und anderen renommierten Unternehmen.

„Mit unserem karriere.at Mentoring Programm möchten wir junge Menschen dabei unterstützen, in ihrer Branche Fuß zu fassen und sich ein berufliches Netzwerk aufzubauen. Es geht aber auch darum, einen Dialog zwischen Berufseinsteiger*innen und erfahrenen Führungskräften zu ermöglichen. Gerade in Zeiten des Fach- und Personalmangels sind wir als Führungskräfte gut beraten, uns in die Situation des Gegenübers hineinzuversetzen, zuzuhören und zu erfahren, welche Bedürfnisse Berufseinsteiger*innen heutzutage haben“, so Georg Konjovic, CEO bei karriere.at.

Die Teilnahme am karriere.at Mentoring Programm ist kostenlos, die Anmeldung erfolgt online unter www.karriere.at/lp/mentoring.

Rückfragen & Kontakt:

karriere.at GmbH

Maresa Mayer

PR Managerin

+43 664 9657683

maresa.mayer @ karriere.at

karriere.at