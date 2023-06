Wiens Biodiversitäts-Offensive zum Welt-Umwelttag

Mit Pflanzen fürs Fensterbankerl, Mauerseglern und Schafschertag

Wien (OTS) - „Jeder und jede soll den Weltumwelttag am 05.06. kennen!“, lautet das Motto vom Weltumwelttag. „Und dem schließen wir uns gerne an! Wir feiern den Weltumwelttag unter anderem mit unserer aktuellen Biodiversitäts-Offensive für Natur in der Stadt, mehr Grünraum, großer Artenvielfalt und mit intensiver Umweltbildung“, erklärt Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Schon am 1. Juni half die Stadt Wien – Umweltschutz mehr als 500 Wiener*innen, mehr Artenvielfalt mitten in die Stadt zu bringen: Sie erhielten im Helmut-Zilk-Park Pflanzpakete mit Salbei, Lavendel und Thymian sowie einen Sack Bio-Erde von der 48er – unter dem Motto „Pflanzerl fürs Fensterbankerl“.

Kühlung urbaner Hitzeinseln

„Die Kräuter erfreuen nicht nur das Auge – und den Gaumen, sorgen für Kühle vorm Fenster, wenn die Tröge auf dem sonst brennheißen Fensterbankerl stehen“, erläutert Klimastadtrat Czernohorszky. „Vor allem aber sind sie eine wunderbare Nahrungsquelle für viele Tiere – vom Schmetterling bis zur Wildbiene.“

Weitere Veranstaltungen in nächster Zeit bieten Entdeckungen von Wildtieren – allen voran den Mauerseglern. Wien bildet als "Mauerseglermetropole" nicht nur den Verbreitungsschwerpunkt des Mauerseglers in Österreich, sondern ist auch Lebensraum von vielen weiteren geschützten Tierarten, wie Haussperlingen, Turmfalken, Schwalben und Fledermäusen, die Gebäude als Lebensraum nutzen.

Mauersegler-Tour am 6. 6. in Penzing

Am 6. Juni kann die Artenvielfalt in Penzing entdeckt und bewundert werden: Bei der Mauersegler-Tour gemeinsam mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner. Dabei können die Teilnehmer*innen bei dem fachkundig begleiteten Spaziergang mehr über die Tierwelt in Wien erfahren und auch, wer möglicherweise mit ihnen gemeinsam unter einem Dach wohnt.

Treffpunkt: Hütteldorfer Straße 188 vor der Bezirksvorstehung um 19:30 Uhr. Die Tour dauert rund zwei Stunden.

Wildtier-Tour am 12.6. in Floridsdorf

Am 12. Juni führt eine weitere Tour zu den Wildtieren in Floridsdorf: Hier kommen wegen den großen Grünflächen und der Lage an der Donau besonders viele verschiedene Arten wie Haussperlinge, Turmfalken, Schwalben und Fledermäuse vor, die Gebäude als Lebensraum nutzenvor, die sich mit etwas Glück und Geschick im Rahmen dieser geführten Exkursion mit Bezirksvorsteher Georg Papai beobachten lassen.

Treffpunkt: Bäckerei Ströck vor dem Bahnhof Floridsdorf 19.00 Uhr. Die Veranstaltung dauert bis ca. 21h30.

Mauersegler-Fest am 16. und 17. Juni in Neubau

Am 16. und 17. Juni ladet der Neubauer Bezirksvorsteher Markus Reiter in Kooperation mit der Stadt Wien – Umweltschutz und den Wiener Stadtgärten zum „Mauerseglertag – das Neubauer Umweltgrätzelfest“: Am Freitagabend um 19:30 Uhr, 20:30 und Samstag früh um 6 Uhr gibt es interessante Führungen zu Vögeln und Fledermäusen. Auf dem Fest selbst gibt es ein unterhaltsames Programm für Jung und Alt. Quiz, Infostände, Insta-Aktion, Siebdruck, Zauberer, Livemusik und mehr.

Nähere Informationen zum Programm gibt es hier: https://www.mauerseglertag.at/

Schafschertag am 16. Juni auf den Steinhofgründen

Auf den Steinhofgründen wiederum gibt es am 16. Juni ein ganz besonderes Ereignis: Den Schafschertag! Dort können Schafe, das Schafscheren und Hütehunde von 14 bis 18 Uhr hautnah erlebt werden. Dazu gibt es viele Infos rund um Beweidung, Artenvielfalt, Wiesen und Klimaschutz. „Denn die Beweidung durch Schafe ist die schonendste Form der Wiesenpflege und fördert so den Artenreichtum“, erklärt Michael Kienesberger, Leiter der Stadt Wien - Umweltschutz. (Schluss)

