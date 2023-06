AVISO: Feierliche Angelobung und Ausmusterung von Polizistinnen und Polizisten in Tirol

5. Juni 2023, 12 Uhr, Mils bei Hall, Tirol

Wien (OTS) - Am 5. Juni 2023 findet im Dorfzentrum von Mils bei Hall in Tirol der feierliche Lehrgangsabschluss von fünf Polizei-Grundausbildungslehrgängen sowie zwei Ausbildungslehrgängen für dienstführende Polizeibeamtinnen und -beamte statt. Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Anton Mattle und Landespolizeidirektor Helmut Tomac werden an der Veranstaltung teilnehmen.





Wann: Montag, 5. Juni 2023, 12 Uhr





Wo: 6068 Mils bei Hall, Kirchstraße 2





Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

