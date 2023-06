Ao. SPÖ-Bundesparteitag (3) – SPÖ-Bundesparteivorsitzender Doskozil: „Nur gemeinsam schaffen wir das Ziel, stärkste Kraft zu werden!“

SPÖ-Chef Doskozil ist „überwältigt“ - „Keine Koalition mit der FPÖ“ – „Müssen zueinander finden und Vielfalt der Partei abdecken“

Wien (OTS/SK) - „Es ist wirklich überwältigend. Es ist ein Lebenstraum, an der Spitze der Sozialdemokratie stehen zu dürfen. An der Spitze einer Partei, die das Nonplusultra für die nächsten Wahlen sein wird“, sagte der am außerordentlichen SPÖ-Bundesparteitag in Linz mit 53 Prozent der Delegiertenstimmen gewählte neue SPÖ-Bundesparteivorsitzende Hans Peter Doskozil. „Meine Motivation, die mich persönlich antreibt, ist – und das verspreche ich hier und heute: Es wird, sollten wir bei der nächsten Nationalratswahl Erste werden, keine Koalition mit der Freiheitlichen Partei geben.“ Die SPÖ müsse antreten, die bessere Migrationspolitik zu machen. „Wir können’s besser, wir brauchen keinen Kickl“, so Doskozil, der die freiheitlichen Wähler*innen zurückholen will. Nur dann gelinge auch der zweite Schritt – keine Koalition mit der ÖVP. Der SPÖ-Chef erinnerte daran, dass in der Zusammenarbeit mit der ÖVP Streit und das Gegeneinander auf der Tagesordnung stehen. „Wir öffnen ihnen jetzt nicht mehr die Tür, wir müssen so stark werden, dass wir Erste sind und die Dreierkoalition schaffen.“ ****

Der zweite wichtige Punkt sei: „Wir müssen zueinander finden. Ich bin mir bewusst, dass das auf Bundesebene nicht so einfach ist. Es geht darum, unsere Strömungen, Vielfalt und Breite abzudecken, von der Themenlage her und auch personell.“ Über Andreas Babler sagte Doskozil, er respektiere Babler, der ein respektables Ergebnis erzielt habe. „Nur gemeinsam werden wir das Ziel schaffen, stärkste Kraft zu werden und Inhalte für die Menschen umzusetzen.“ Der SPÖ-Chef wünschte „ein herzliches Freundschaft und Glück auf der österreichischen Sozialdemokratie“. (Schluss) bj/mb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/