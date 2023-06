FPÖ - Nepp: Loser-Ludwig hat abermals aufs falsche Pferd gesetzt

Ludwig führt Wiener SPÖ in die Machtlosigkeit

Wien (OTS) - Als Unterstützer von Pamela Rendi-Wagner hat Ludwig die erste Klatsche bereits bei der Mitgliederbefragung eingefahren. Die nächste Watsche folgte heute am Parteitag, bei dem er Andreas Babler unterstützte und abermals mit seinem Kandidaten unterlag.



„Bürgermeister Ludwig wird in burgenländischen SPÖ-Kreisen inzwischen ‚Michi Machtlos’ genannt und ich muss feststellen, dass die Bezeichnung berechtigt ist“, kommentiert der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp.



„Wenn Loser-Ludwig seine eigenen Mitglieder und Delegierten ernst nehmen würde, müsste er heute noch zurücktreten. Es wurden nämlich nicht nur Rendi-Wagner und Babler abgewählt, sondern indirekt auch er“, so Nepp.



Nepp geht davon aus, dass Doskozils Obmannschaft nicht von langer Dauer sein wird: „Doskozil hat heute eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen. Er plant eine Ampelkoalition nach deutschem Vorbild. Das heißt: Massenzuwanderung, Genderwahn und Klimahysterie. Die Wähler werden Doskozil also bald wieder auf dem Amt wählen“, ist sich Nepp sicher.



