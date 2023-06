Krone-Bericht: Wien Energie weist Vorwürfe schärfstens zurück

Abermals völlig haltlose Darstellungen von Finanzombudsmann Gerald Zmuegg – weder Gutachten oder gar Verfahren liegen dem Unternehmen vor

Wien (OTS) - In der heutigen Ausgabe der Kronen Zeitung (Samstag) wird über ein neues „Gutachten“ von Mag. Oliver Lintner, Sachverständiger für Börse, Bankwesen und Lebensversicherungen im Auftrag des Finanzombudsteams Gerald Zmuegg berichtet. Wien Energie weist diese im Bericht angeführten Vorwürfe als völlig haltlos, irreführend und falsch zurück. Das von der Krone zitierte „Gutachten“ liegt dem Unternehmen nicht vor, es gibt zu den genannten angeblichen Fällen weder offizielle Schreiben und schon gar keine laufenden Verfahren. Die genannten Beträge und deren Berechnung können in keiner Weise nachvollzogen werden. Wien Energie wird rechtliche Schritte prüfen. Zum wiederholten Mal führt Zmuegg Sachverhalte zusammen, die in keinem Zusammenhang stehen und bezieht sich auf Falschinformationen zum Energiehandel von Wien Energie, die längst aufgeklärt wurden. Die Wirtschaftsprüfer KPMG haben die Bilanz 2022 inkl. aller Geschäftstätigkeiten mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Preisgarantie gibt Planbarkeit – Wien Energie arbeitet an neuen Angeboten

Die Wien Energie Vertrieb GmbH und Co KG ist immer bemüht, ihren Kund*innen möglichst attraktive Angebote zu machen – das gilt sowohl für den Privat- als auch für den Gewerbekund*innen-Bereich. Die absolute Mehrheit unserer privaten Bestandskund*innen liegt beim Strompreis derzeit bei 22,7 Cent/Kilowattstunde netto, wer das Angebot letzten Sommer in Anspruch genommen hat, sogar nur bei 16,5 Cent. Diese Preise liegen damit deutlich unter den aktuellen Angeboten anderer österreichischer Energieanbieter und auch unter angekündigten Senkungen. Für Klein- und Mittelbetriebe bietet das Unternehmen mit dem Tarif „MEGA“ ebenfalls eine 12-monatige Preisgarantie. Diese ist unabhängig von einer vertraglichen Bindung. Wien Energie hat im Herbst in einer äußerst schwierigen Marktlage mit dem Mega-Tarif ein damals preislich sehr attraktives Angebot für Kleingewerbe machen können. Durch die Preisgarantie bieten wir Planbarkeit, was insbesondere für Wirtschaftsunternehmen zentral ist.

Dass die Marktpreise seit dem Jahreswechsel wieder sinken, hat keine Prognose vorhergesehen. Wir können versichern, dass sinkende Energiepreise auch bei unseren Kund*innen ankommen werden und arbeiten wie bereits angekündigt mit Hochdruck an einem entsprechenden Angebot, um unsere Kund*innen, sowohl Privat als auch KMU, zu unterstützen und zu entlasten. Noch vor dem Sommer werden die Details dazu vorgestellt. Dieses Angebot wird für alle Kund*innen in diesen Segmenten unabhängig von Preis- oder Vertragsbindungen abschließbar sein.

Rückfragen & Kontakt:

Astrid Salmhofer

Leitung Kommunikationsmanagement Wien Energie

Telefon: 0664/625 7050

E-Mail: astrid.salmhofer @ wienenergie.at



Alexander Hoor

Pressesprecher Wien Energie

Telefon: 0664 884 801 81

E-Mail: alexander.hoor @ wienenergie.at