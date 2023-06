Awareness-Teams in Wien wieder im Einsatz

Wien (OTS) - Seit diesem Wochenende sind die Awareness-Teams wieder in der Stadt unterwegs, um für Sicherheit und ein respektvolles Miteinander im öffentlichen Raum zu sorgen. Bis zum 10. September werden sie an Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen von 19:00 Uhr bis 04:00 Uhr Früh im Einsatz sein. Die drei Teams vom Verein AWA* werden sowohl am Donaukanal als auch am Karlsplatz präsent sein und zusätzlich mit einem mobilen Team flexibel an verschiedenen Einsatzorten agieren. Ihre Aufgabe ist es, die Bevölkerung zu sensibilisieren, zu informieren und deeskalierend zu wirken, um eine harmonische und rücksichtsvolle Nutzung des öffentlichen Raums zu gewährleisten.

Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr: „Ich freue mich, dass die Awareness-Teams im Sommer mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Wiener Nachtlebens im öffentlichen Raum geworden sind. Gerade in Wien als Millionenmetropole ist es wichtig, ein verständnisvolles und umsichtiges Handeln im Sinne aller Wiener*innen zu fördern. Das machen wir mithilfe der Awareness-Teams, die bis Anfang September in den Nachtstunden bei Konflikten und Übergriffen zu Seite stehen und vermitteln.“

Die Awareness-Teams konzentrieren sich besonders auf die Unterstützung bei übermäßigem Konsum, Lärmbeschwerden, die psychologische Betreuung nach (sexualisierter) Gewalt sowie das Einschreiten in Konfliktsituationen. Unter der Nummer + 43 677/641 00 205 sind die Teams erreichbar, um Menschen bei Anliegen rasch und unkompliziert zur Seite zu stehen.

Willi Hejda von AwA* - Kollektiv für Awareness Arbeit: „Wien geht einen wegweisenden Weg, indem es zeigt, dass Care-Strukturen notwendig sind, die mit und für die Bewohnerinnen und Nutzerinnen der Stadt arbeiten. Wir werden praktische Unterstützung vor Ort leisten und in den Nachtstunden bei Gewaltvorfällen, Übergriffen und Diskriminierung unterstützen. Darüber hinaus möchten wir vermitteln, wie wir alle gemeinsam zu einem achtsameren Miteinander beitragen können."

Bereits den dritten Sommer in Wien unterwegs

Seit 2021 sind die Teams in Wien im Sommer bereits im öffentlichen Raum im Einsatz und haben wertvolle Arbeit geleistet. Allein im Vorjahr wurden rund 18.000 Beratungsgespräche im öffentlichen Raum geführt.

Der Verein AWA* übernimmt auch heuer wieder mit viel gesammelter Erfahrung die Umsetzung des Projekts und ist mit drei Teams mit verschiedenen Backgrounds und Ausbildungen etwa aus den Bereichen Awarenessarbeit, Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit oder Security unterwegs.

